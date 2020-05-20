Ребенку из Удмуртии зажало руку в механизме карусели на детской площадке

20 Май 2020 2020-05-20T07:20:43+03:00

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Во время катания на карусели пострадал ребенок из Воткинска. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии в своем Инстаграме.

Инцидент произошел 18 мая. Малыш играл на детской площадке во дворе. Во время катания на карусели рука ребенка попала между железными вращающимися элементами, и ее зажало таким образом, что ребенок не смог освободиться ни сам, ни с помощью взрослых. Спасатели прибыли на место происшествия и при помощи гидравлического инструмента разжали детали карусели.

О том, получил ли ребенок травмы, в сообщении не упоминается.

- Основная задача родителей - обеспечить безопасное пребывание ребенка на игровой площадке, а так же объяснить ребенку правила безопасного поведения во время игр, - напоминают спасатели Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU