Ребенку из Удмуртии зажало руку в механизме карусели на детской площадке
Во время катания на карусели пострадал ребенок из Воткинска. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии в своем Инстаграме.
Инцидент произошел 18 мая. Малыш играл на детской площадке во дворе. Во время катания на карусели рука ребенка попала между железными вращающимися элементами, и ее зажало таким образом, что ребенок не смог освободиться ни сам, ни с помощью взрослых. Спасатели прибыли на место происшествия и при помощи гидравлического инструмента разжали детали карусели.
О том, получил ли ребенок травмы, в сообщении не упоминается.
- Основная задача родителей - обеспечить безопасное пребывание ребенка на игровой площадке, а так же объяснить ребенку правила безопасного поведения во время игр, - напоминают спасатели Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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