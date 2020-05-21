2020-05-21T08:47:17+03:00
Общество

Старички в приюте Удмуртии могут остаться без помощи

В фонде заканчиваются продукты и памперсы
Инга Коган
Поделиться:
Фото: Фонд «Валтау»Фото: Фонд «Валтау»
Изменить размер текста:

Жители приюта в поселке Уральском Сарапульского района просят о помощи. Из-за пандемии коронавируса старички, живущие в приюте, больше не получают прежней поддержки.

Жильцы приюта для престарелых в пос.Уральском нуждаются в помощи: из 57 стариков 24 лежачих

00:00
00:00

Приюту в Удмуртии уже десять лет. Он существует при храме. Его организовал Отец Дмитрий по своей инициативе. Он никогда не просил помощи, но сейчас ситуация напряженная. Здесь живут 57 бабушек и дедушек, 24 их них болеют и не встают.

Фото: Фонд «Валтау»

Фото: Фонд «Валтау»

- Это негосударственный приют, существует за счет пожертвований прихожан и всех неравнодушных людей. Отец Дмитрий организовал его по своей инициативе. Он считает, что это его крест и не просит помощи, - рассказывает Татьяна Сухих, директор фонда «Валтау».

Сейчас старичкам нужны:

-Семь противопролежневых матрасов (один стоит 2000 рублей);

-Лекарства от высокого давления (анаприлин, эналаприл);

-Успокоительные (глицин или валериана);

-Мази от ран и пролежней;

-Бинты;

-Памперсы для взрослых;

-Продукты: овощи, мясо, рыба;

Как помочь?

Фото: Фонд «Валтау»

Фото: Фонд «Валтау»

Можно либо купить приюту все необходимое, либо помочь деньгами. Подробности можно узнать по телефону 8-963-484-07-69. Также можно перечислить средства на расчетный счет фонда «Валтау».

Расчетный счет фонда «ВАЛТАУ»

ИНН 1841078649 КПП 184101001 ОГРН 1181832009985

р\с 40703810668000000664 в Отделении №8618 Сбербанка России, г. Ижевск,

к/с 30101810400000000601, БИК 049401601

- Перевод можно сделать через «Сбербанк онлайн». Для этого нужно в поиске набрать «Фонд Валтау». Программа автоматически найдет и заполнит все реквизиты фонда сама, - подчеркивает Татьяна Сухих.

Фото: Фонд «Валтау»

Фото: Фонд «Валтау»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ижевск, Удмуртия: Нужна помощь.»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителю Удмуртии вынесли приговор за растление 11-летней девочки
Министр образования Удмуртии: «Планируем открытие летних лагерей не раньше 1 июля»
Под предлогом заработка на бирже у жительницы Удмуртии мошенники похитили 1,8 млн рублей
202 вахтовика прибыли в Удмуртию из Улан-Удэ
На утро 21 мая в Удмуртии выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Предприниматель в Удмуртии хранил опасные отходы в бывшем коровнике
Ларек демонтировали в Ижевске на улице Ленина
Старички в приюте Удмуртии могут остаться без помощи
Ребенок напоролся на железный штырь в Удмуртии
«Теперь у меня есть водительские права»: 18-летняя Алина Загитова получила удостоверение в Удмуртии
Полицейские в Ижевске задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки почти 20-летней давности
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Из-за ремонтных работ по проезду Дерябина в Ижевске закроют движение до июля
Более 500 тысяч рублей похитили у ижевчанина
Уровень воды на Каме в Удмуртии начал снижаться
Двое мужчин упали с восьмиметровой высоты в Удмуртии
Местами по Удмуртии 20 мая ожидаются грозы
«Вы что, Гринпис?»: около 50 мешков мусора собрали неравнодушные ижевчане у пруда в Завьяловском районе Удмуртии
Более 41 км дорог Удмуртии отремонтируют в 2022 году
С 15 мая в Удмуртии возобновили плановую вакцинацию
В ближайшие дни на набережной Ижевска откроется лодочная станция
Житель Удмуртии подозревается в избиении сожительницы
По состоянию на 20 мая в Удмуртии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Ребенку из Удмуртии зажало руку в механизме карусели на детской площадке
Газоны Ижевска начали косить на неделю раньше графика
Директора одной из управляющих компаний Ижевска оштрафовали на 100 тысяч за неисправный лифт
Начальная школа Удмуртии отправится на каникулы с 26 мая
Из-за повышения уровня воды на Каме в зону подтопления попали два села Удмуртии
Глава Ижевска о разметке в городе: «Были ошибки серьезные, мы их исправляем»