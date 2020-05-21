Старички в приюте Удмуртии могут остаться без помощи

21 Май 2020 2020-05-21T08:47:17+03:00

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Жители приюта в поселке Уральском Сарапульского района просят о помощи. Из-за пандемии коронавируса старички, живущие в приюте, больше не получают прежней поддержки.

Жильцы приюта для престарелых в пос.Уральском нуждаются в помощи: из 57 стариков 24 лежачих 00:00 00:00

Приюту в Удмуртии уже десять лет. Он существует при храме. Его организовал Отец Дмитрий по своей инициативе. Он никогда не просил помощи, но сейчас ситуация напряженная. Здесь живут 57 бабушек и дедушек, 24 их них болеют и не встают.

Фото: Фонд «Валтау»

- Это негосударственный приют, существует за счет пожертвований прихожан и всех неравнодушных людей. Отец Дмитрий организовал его по своей инициативе. Он считает, что это его крест и не просит помощи, - рассказывает Татьяна Сухих, директор фонда «Валтау».

Сейчас старичкам нужны:

-Семь противопролежневых матрасов (один стоит 2000 рублей);

-Лекарства от высокого давления (анаприлин, эналаприл);

-Успокоительные (глицин или валериана);

-Мази от ран и пролежней;

-Бинты;

-Памперсы для взрослых;

-Продукты: овощи, мясо, рыба;

Как помочь?

Фото: Фонд «Валтау»

Можно либо купить приюту все необходимое, либо помочь деньгами. Подробности можно узнать по телефону 8-963-484-07-69. Также можно перечислить средства на расчетный счет фонда «Валтау».

Расчетный счет фонда «ВАЛТАУ»

ИНН 1841078649 КПП 184101001 ОГРН 1181832009985

р\с 40703810668000000664 в Отделении №8618 Сбербанка России, г. Ижевск,

к/с 30101810400000000601, БИК 049401601

- Перевод можно сделать через «Сбербанк онлайн». Для этого нужно в поиске набрать «Фонд Валтау». Программа автоматически найдет и заполнит все реквизиты фонда сама, - подчеркивает Татьяна Сухих.

Фото: Фонд «Валтау»

ИСТОЧНИК KP.RU