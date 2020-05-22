2020-05-22T05:55:55+03:00
Общество

Александр Бречалов обратился к медицинским работникам Удмуртии

Руководитель региона озвучил номера телефонов для обращения врачей к властям
Жанна Ситникова
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Фото: скриншот трансляцииФото: скриншот трансляции
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Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал медицинских работников региона сообща решать возникающие проблемы. Во время прямого эфира он напомнил, что сфера здравоохранения находится под его пристальным личным контролем, особенно сейчас, когда врачи и медсестры оказались на первой линии борьбы с пандемией.

- Я каждый день отвечаю вам на личные сообщения, и мы с вами находимся в диалоге. Мы решаем разные проблемы, спасибо, что информируете о них. Я вас прошу продолжить взаимодействие в таком клюе. Если у вас есть какие-то проблемы с выплатами, своевременностью выплат, дополнительными стимулирующими надбавками, обращайтесь к главному врачу. Если главный врач не может помочь с проблемой, обращайтесь к министру или ко мне, позвонив или отправив СМС, - сказал Александр Бречалов.

Озвучить проблемы медицинские работники могут по телефонам:

89127413900 (для главы Удмуртии)

89127401851 (для министра здравоохранения УР)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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