ЕГЭ в Удмуртии начнутся 29 июня

22 Май 2020 2020-05-22T07:36:28+03:00

Тестирование пройдут только те, кто поступает в вузы

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Выпускники Удмуртии начнут сдавать ЕГЭ 29 июня. Однако, экзамен предстоит только тем, кто поступает в вузы, всем остальным итоговые оценки выставят на основании годовых. Об этом в прямом эфире сообщил глава региона Александр Бречалов.

Из-за коронавирусной инфекции приемная компания в вузы начнется не позднее 20 июня. Зачисление пройдет в августе. Тогда же смогут сдать ЕГЭ тем, кому не удалось пройти тестирование в общем потоке.

Александр Бречалов уточнил, что сроки обучения в СПО остаются без изменений, а экзамены для выпускников колледжей пройдут дистанционно. Приемная компания в СПО начнется с 1 июня и продлится до 15 августа.

Напомним, ЕГЭ для выпускников 9 классов отменили, итоговые оценки им поставят в соответствии с годовыми.

ИСТОЧНИК KP.RU