Топ-7 «горячих» фото ижевчанок, которые борются за обложку журнала Maxim

22 Май 2020 2020-05-22T13:09:48+03:00

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Две ижевчанки принимают участие в конкурсе красоты «Мисс Maxim» от журнала Maxim* (18+). Победительница сможет попасть на обложку журнала. «Комсомолка» расскажет немного о девушках.

Итак, в конкурсе принимает участие 20-летняя Татьяна Бичурина и 27-летняя Софья Юрпалова. Они прошли отбор редакторов журнала и попали в рейтинг «Кто горячее?!», на данный момент за них можно проголосовать. Голосование продлится до начала июня. Посмотреть лучшую сотню самых сексуальных девушек этого года здесь, а отдать свой голос (или не отдать) за наших участниц по этой ссылке.

Журналист «Комсомолки» не смогла связаться с девушками, но мы собрали несколько по-настоящему горячих фото участниц.

Фото: журнал Maxim Татьяна Бичурина, 20 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Татьяна Бичурина, 20 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Софья Юрпалова, 27 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Софья Юрпалова, 27 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Софья Юрпалова, 27 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Софья Юрпалова, 27 лет, Ижевск

СПРАВКА «КП»

«Мисс Maxim» — ежегодный конкурс журнала. В нем могут участвовать девушки старше 18 лет любой фигуры и комплекции, главное, фотографии должны быть сексуальными. В 2020 году всего на победу претендуют более 350 красоток.

5 июня по итогам голосования выберут сотню самых-самых, пригласят их в Москву на профессиональный фотокастинг. Из них выберут 10 финалисток, которые и станут главными претендентками на победу и попадут на страницы сентябрьского номера Maxim.

Финал конкурса состоится 15 июля. Победительница станет героиней обложки сентябрьского номера журнала.

Единственное но! Все это будет возможно в режиме офлайн, если ситуация с коронавирусом станет благоприятной.

ИСТОЧНИК KP.RU