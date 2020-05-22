2020-05-22T13:09:48+03:00
Общество

Топ-7 «горячих» фото ижевчанок, которые борются за обложку журнала Maxim

Девушки принимают участие в конкурсе от журнала
Маша МУХИНА
Поделиться:
Фото: журнал Maxim Татьяна Бичурина, 20 лет, ИжевскФото: журнал Maxim Татьяна Бичурина, 20 лет, Ижевск
Изменить размер текста:

Две ижевчанки принимают участие в конкурсе красоты «Мисс Maxim» от журнала Maxim* (18+). Победительница сможет попасть на обложку журнала. «Комсомолка» расскажет немного о девушках.

Итак, в конкурсе принимает участие 20-летняя Татьяна Бичурина и 27-летняя Софья Юрпалова. Они прошли отбор редакторов журнала и попали в рейтинг «Кто горячее?!», на данный момент за них можно проголосовать. Голосование продлится до начала июня. Посмотреть лучшую сотню самых сексуальных девушек этого года здесь, а отдать свой голос (или не отдать) за наших участниц по этой ссылке.

Журналист «Комсомолки» не смогла связаться с девушками, но мы собрали несколько по-настоящему горячих фото участниц.

Фото: журнал Maxim Татьяна Бичурина, 20 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Татьяна Бичурина, 20 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Татьяна Бичурина, 20 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Татьяна Бичурина, 20 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Софья Юрпалова, 27 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Софья Юрпалова, 27 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Софья Юрпалова, 27 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Софья Юрпалова, 27 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Софья Юрпалова, 27 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Софья Юрпалова, 27 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Софья Юрпалова, 27 лет, Ижевск

Фото: журнал Maxim Софья Юрпалова, 27 лет, Ижевск

СПРАВКА «КП»

«Мисс Maxim» — ежегодный конкурс журнала. В нем могут участвовать девушки старше 18 лет любой фигуры и комплекции, главное, фотографии должны быть сексуальными. В 2020 году всего на победу претендуют более 350 красоток.

5 июня по итогам голосования выберут сотню самых-самых, пригласят их в Москву на профессиональный фотокастинг. Из них выберут 10 финалисток, которые и станут главными претендентками на победу и попадут на страницы сентябрьского номера Maxim.

Финал конкурса состоится 15 июля. Победительница станет героиней обложки сентябрьского номера журнала.

Единственное но! Все это будет возможно в режиме офлайн, если ситуация с коронавирусом станет благоприятной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр соцполитики и труда Удмуртии сообщила, что у нее коронавирус
Топ-7 «горячих» фото ижевчанок, которые борются за обложку журнала Maxim
Тело пропавшего рыбака найдено в реке в Удмуртии
Из-за режима самоизоляции заседания по делу экс-главы Удмуртии перенесли
Петра Ильича Чайковского «оживят» в музее Удмуртии
Не придется ли школьникам Удмуртии учиться летом из-за коронавируса?
Житель Удмуртии подозревается в изнасиловании малознакомой женщины
В центре Ижевска отключат горячую воду на две недели
На утро 22 мая в Удмуртии выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
ЕГЭ в Удмуртии начнутся 29 июня
В Удмуртии расширили перечень лиц, подлежащих обязательному тестированию на коронавирус
Места самых частых ДТП из-за диких животных озвучили в Минприроды Удмуртии
Александр Бречалов обратился к медицинским работникам Удмуртии
В Удмуртии снова начали ставить прививки детям
Глава Удмуртии: свободного въезда в регион пока не будет
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о борьбе с коронавирусом в республике
Дмитрий Губерниев может приехать в Ижевск