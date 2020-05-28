Уроженка Удмуртии приняла участие в «Модном приговоре» на Первом канале

28 Май 2020 2020-05-28T14:34:28+03:00

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Уроженка Удмуртии 34-летняя Лиана Поваляева принял участие в программе «Модный приговор» (6+) на Первом канале. Журналист «Комсомолки» узнал, как проходили съемки, и почему она решила пойти на программу.

- Когда в одном из чатов, в которых я состою благодаря бизнесу мужа, написали, что есть возможность поучаствовать в «Модном приговоре», то я сразу согласилась. Во-первых, мне всегда нравилась эта программа и хотела узнать, как там все устроено «изнутри». Мой муж — человек в некоторых кругах известный, я как супруга должна ходить с ним на какие-то деловые встречи, презентации, вечера. Я поняла, что мой гардероб для таких походов не подходит. Мужу серые вещи изрядно поднадоели, поэтому он всегда мечтал добавить ярких красок в мой образ,- рассказала девушка.

С нашей героиней сразу связались редакторы программы и уже через пару недель у Лианы были новые наряды. Девушка рассказала, что съемочный процесс занял день.

Фото: Личный архив героини материала

– Приехали мы к 13:00, запись начали около 17:00. До этого у меня были примерка всех вещей, но их я не видела, так как глаза мне закрывали. Кроме этого, нам также объяснили все моменты съемки – где и как стоять, как ходить, что и в какой последовательности нужно говорить. Все редакторы нас поддерживали за кулисами, – говорит Лиана. – Сначала отсняли первую часть (до преображения), а затем я уехала к стилистам. Там я тоже ничего не видела и очень переживала! Прическа, укладка, макияж заняли где-то 3,5 часа, после чего мы вернулись на съемочную площадку и досняли вторую часть программы. Результат мне очень понравился!

Из-за эпидемиологической обстановки героиня не смогла пообщаться с ведущими после съемок.

– После того, как выключались камеры, все ведущие и мы с мужем сразу надевали маски, перчатки, которые меняли нам по всем правилам. Те, кто был за кулисами, масок и перчаток не снимали вообще, – делится Лиана. – В целом, участием в этой программе я очень довольна! «Модный приговор» стал отличным шансом научиться правильно сочетать вещи, делать макияж и укладку как у настоящих профессионалов!

СПРАВКА «КП»

«Модный приговор» (6+) – телепередача о моде и стиле, выходящая на «Первом канале». Герои передачи, не только женщины, но и мужчины, преображаются дважды: первый раз – в соответствии с модными советами и собственными представлениями о своём идеальном образе, второй раз – в соответствии с тем, как видят их профессиональные стилисты. Ведущие программы: историк моды Александр Васильев, народная артистка России Надежда Бабкина и эксперт моды Эвелина Хромченко

ИСТОЧНИК KP.RU