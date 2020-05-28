Онлайн-форум для предпринимателей и инвесторов пройдет в Удмуртии в июне
В Удмуртии пройдет онлайн-форум для предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- С 5 по 26 июня в рамках инвестиционного марафона «Удмуртия Calling» пройдут четыре онлайн-презентации инвестиционных возможностей республики. Участниками мероприятий станут отраслевые и венчурные инвесторы, интеграторы рынков, представители бизнеса, институты развития. Инвесторам представят отрасли региона: информационные технологии, туризм, промышленность и сельское хозяйство. А бизнесмены получат возможность презентовать свой проект, - говорится в сообщении.
Так, в первый день, 5 июня, будет представлена IT-отрасль республики.
Во второй день, 11 июня, гостей ждет туристическая Удмуртия.
В третий день, 19 июня, состоится презентация инвестиционных возможностей и проектов республики в сфере сельского хозяйства.
26 июня, будет посвящен промышленности.
Зарегистрироваться в качестве предпринимателя или инвестора можно по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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