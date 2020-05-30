В Удмуртии больницы, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом, не принимают пациентов с другими инфекциями

30 Май 2020 2020-05-30T08:05:36+03:00

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В Удмуртии для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией перепрофилированы пять больниц. Это Республиканская клиническая инфекционная больница, 8 ГКБ, 2 ГКБ, родильный дом №5 и Завьяловская районная больница. Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Мария Галеева в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

- Ввиду этого мы пересмотрели нашу маршрутизацию, и теперь взрослые пациенты с другими инфекционными заболеваниями, особенно с природно-очаговыми - клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка - направляются в 6 ГКБ. Для этого больница в течение двух недель готовила боксированные палаты, а также полубоксы, - отметила Мария Галеева.

По ее словам, пациентов с самыми тяжелыми инфекциями, например, менингитом, направляют в 1 РКБ, а детей старше года госпитализируют в боксы городских больниц №№3, 6 и 7. Младенцев до года везут в 4ГКБ.

В обычном режиме продолжается плановая помощь для пациентов, которым нужен гемодиализ, пациентов с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови. При обострении других хронических заболеваний лечащий врач также может отправить пациента в стационар или на операцию. Однако процедуры могут перенести на более поздний срок, если состояние больного это позволяет.

- В тех больницах, где лечатся пациенты с коронавирусом или контактные лица, плановых пациентов мы не госпитализируем, - уточнила Мария Галеева. - Но при стабильной эпидемической ситуации появится возможность возобновить деятельность одной из перепрофилированных больниц.

Стабильной врачи называют ситуацию, когда при достаточном охвате тестированием на коронавирус количество выздоровевших пациентов будет каждый день увеличиваться, а количество летальных случаев не будет расти.

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ИСТОЧНИК KP.RU