2020-05-30T11:01:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Замминистра здравоохранения Удмуртии: «В COVID-центрах республики опасных аппаратов ИВЛ нет»

Аппараты ИВЛ марки «Авента-М» были временно запрещены к использованию в России
Оксана Мымрина
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Замминистра здравоохранения Удмуртии: «В COVID-центрах республики опасных аппаратов ИВЛ нет»Замминистра здравоохранения Удмуртии: «В COVID-центрах республики опасных аппаратов ИВЛ нет»Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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Произошедшие в мае возгорания в больницах Москвы и Санкт-Петербурга потрясли общественность. Вероятной причиной пожаров посчитали аппараты искусственной вентиляции легки (ИВЛ) марки «Авента-М». В связи с этим Росздравнадзор на время расследования приостановил их использование. Ограничение коснулось аппаратов, произведенных после 1 апреля 2020 года.

Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) заместитель министра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин, для COVID-центров нашего региона данное оборудование не закупалось.

- Ранее в медицинских учреждениях республики такие аппараты использовались, но они закуплены намного раньше, и на интенсивном режиме работы их нет, - пояснил замминистра.

Напомним, сейчас в Удмуртии имеется более 300 аппаратов ИВЛ. По утверждению республиканского Минздрава, этого количества хватает для обеспечения всех больных, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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