Два старинных здания Сарапула вошли в ТОП-10 достопримечательностей Удмуртии
Дача и дом купца Павла Башенина попали в ТОП-10 достопримечательностей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.
С апреля по май жители Удмуртии определяли главные достопримечательности республики, которые они рекомендовали бы посетить остальным. Всего жители республики выбрали 100 главных достопримечательностей. Свой голос за тот или иной объект на сайте даур.рф отдали 4 тысячи человек.
В десятку самых интересных мест Удмуртии также вошли музей бурановских бабушек и зоопарк в Ижевске.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Замминистра здравоохранения Удмуртии: «В COVID-центрах республики опасных аппаратов ИВЛ нет»
Поставка иммуноглобулина против клещевого энцефалита в Удмуртию планируется в июне-июле
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»