2020-05-30T12:02:06+03:00
Общество

Два старинных здания Сарапула вошли в ТОП-10 достопримечательностей Удмуртии

В десятку самых интересных мест также вошли музей бурановских бабушек и зоопарк в Ижевске
Оксана Мымрина
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Два старинных здания Сарапула вошли в ТОП-10 достопримечательностей УдмуртииДва старинных здания Сарапула вошли в ТОП-10 достопримечательностей УдмуртииФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Дача и дом купца Павла Башенина попали в ТОП-10 достопримечательностей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

С апреля по май жители Удмуртии определяли главные достопримечательности республики, которые они рекомендовали бы посетить остальным. Всего жители республики выбрали 100 главных достопримечательностей. Свой голос за тот или иной объект на сайте даур.рф отдали 4 тысячи человек.

В десятку самых интересных мест Удмуртии также вошли музей бурановских бабушек и зоопарк в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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