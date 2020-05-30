30 Май 2020 2020-05-30T12:02:06+03:00

Два старинных здания Сарапула вошли в ТОП-10 достопримечательностей Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В десятку самых интересных мест также вошли музей бурановских бабушек и зоопарк в Ижевске

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Дача и дом купца Павла Башенина попали в ТОП-10 достопримечательностей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

С апреля по май жители Удмуртии определяли главные достопримечательности республики, которые они рекомендовали бы посетить остальным. Всего жители республики выбрали 100 главных достопримечательностей. Свой голос за тот или иной объект на сайте даур.рф отдали 4 тысячи человек.

В десятку самых интересных мест Удмуртии также вошли музей бурановских бабушек и зоопарк в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU