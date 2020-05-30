30 Май 2020 2020-05-30T13:05:15+03:00

Местным властям в Удмуртии могут разрешить сносить заброшенные дома Фото: Архив «КП» в Ижевске

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Депутаты Госсовета Удмуртии могут разработать законопроект, который разрешит местным властям сносить заброшенные дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Жители Глазовского района во время онлайн-приема граждан председателя Госсовета республики Владимира Невоструева предложили депутатам разработать региональный закон, который бы разрешил местным властям сносить заброшенные дома. По мнению жителей МО «Парзинское», такие здания создают повышенную пожароопасность, портят эстетический вид населённого пункта, а земельные участки невозможно передать под строительство новых домов другим, в частности, молодым семьям. Селяне считают, что нужно сносить заброшенные дома, если они не используются в течение нескольких лет.

Владимир Невоструев предложил главе муниципального образования провести ревизию неиспользуемых зданий во всех населенных пунктах, входящих в МО «Парзинское». Вопрос по разработке законопроекта депутаты взяли в работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU