Большинство обезьян в зоопарке Ижевска выпустили в уличные вольеры
Обитатели павильона «Страна обезьян» с 29 мая открыли курортный сезон, сообщает пресс-служба зоопарка Удмуртии.
- Погода за окном позволила выпустить большинство жителей самого забавного павильона зоопарка в уличные вольеры. И тут животным можно было только позавидовать! У восточных колобусов - спа-процедуры и массаж во время полуденной сиесты. Уютно расположившись в тенечке под навесом, они наслаждаются свежим воздухом, и общением друг с другом в кардинально новой прекрасной обстановке, - сообщает пресс-служба зоопарка.
Также в уличные вольеры выпустили мандрилов, гиббонов, лемуров и шимпанзе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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