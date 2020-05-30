2020-05-30T14:01:32+03:00
Общество

Большинство обезьян в зоопарке Ижевска выпустили в уличные вольеры

Это стало возможным благодаря теплой погоде
Оксана Мымрина
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Большинство обезьян в зоопарке Ижевска выпустили в уличные вольерыБольшинство обезьян в зоопарке Ижевска выпустили в уличные вольерыФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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Обитатели павильона «Страна обезьян» с 29 мая открыли курортный сезон, сообщает пресс-служба зоопарка Удмуртии.

- Погода за окном позволила выпустить большинство жителей самого забавного павильона зоопарка в уличные вольеры. И тут животным можно было только позавидовать! У восточных колобусов - спа-процедуры и массаж во время полуденной сиесты. Уютно расположившись в тенечке под навесом, они наслаждаются свежим воздухом, и общением друг с другом в кардинально новой прекрасной обстановке, - сообщает пресс-служба зоопарка.

Также в уличные вольеры выпустили мандрилов, гиббонов, лемуров и шимпанзе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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