30 Май 2020 2020-05-30T15:00:31+03:00

В Удмуртии могут запретить торговлю алкоголем в заведениях общепита с площадью зала меньше 50 «квадратов» Фото: pixabay.com

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В Удмуртии могут запретить торговать алкоголем в заведениях общепита, где площадь торгового зала меньше 50 кв.м. Как сообщает пресс-служба регионального Госсовета, законопроект рассмотрят на сессии парламента республики в июне.

Таким образом в республике планируют бороться с так называемыми «наливайками». Ожидается, что под действие закона подпадут заведения, где нет посадочных мест для посетителей, и торговля осуществляется только на вынос. Кроме того, закон позволит бороться с недобросовестной конкуренцией в сфере розничной продажи алкогольной продукции.

Напомним, что с 5 мая на территории Удмуртии действует запрет на продажу алкоголя в точках площадью менее 20 «квадратов», расположенных в жилых домах и пристройках к ним.

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ИСТОЧНИК KP.RU