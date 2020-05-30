30 Май 2020 2020-05-30T17:05:46+03:00

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52 млн рублей выделили Удмуртии на доплаты соцработникам. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Деньги получат работникам соцобслуживания, оказывающие социальные услуги людям, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения. Соответствующее поручение было дано ранее президентом России Владимиром Путиным.

В Удмуртии под эту категорию попадают сотрудники республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов и девять его филиалов. Так, 20 врачей учреждения получат по 40 тыс. руб., 190 человек среднего медперсонала – по 25 тыс. руб., 86 социальных, педагогических работников, административно-управленческого персонала - по 25 тыс. руб., 497 человек младшего медперсонала - по 15 тыс. руб. и 198 человек технического персонала - по 10 тыс. руб.

- На данную меру поддержки, которая рассчитана на три месяца, в Удмуртию поступило 52 миллиона рублей, - отмечают в пресс-службе главы и правительства региона.

Напомним, 27 апреля по распоряжению главы Удмуртии Александра Бречалова в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов были введены допограничения. Чтобы уберечь пожилых людей и инвалидов от заражения коронавирусом, сотрудники посменно проживают на территории филиалов учреждения. Отработавшим первую и вторую смены уже выплачено более 25 млн руб. Сейчас в учреждениях работает третья смена сотрудников. В таком формате работа продолжится до 6 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU