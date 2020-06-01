В Ижевске возобновил работу трамвай №12

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:28:24+03:00

По прежнему расписанию он начал ходить 1 июня

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Сегодня,1 июня, в Ижевске возобновляет работу по прежнему расписанию трамвай №12. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Этот маршрут соединяет ул. Московскую с ул. Ворошилова и и-за пандемии был переведен на режим работы только в час пик.

Теперь трамваи будут ходить по обычному для них расписанию:

• Начало движения - ул. Московская - в 06:02, ул. Ворошилова - в 06:04;

• Окончание - ул. Московская - в 19:04, ул. Ворошилова - в 18:27.

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ИСТОЧНИК KP.RU