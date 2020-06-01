В Ижевске возобновил работу трамвай №12
Сегодня,1 июня, в Ижевске возобновляет работу по прежнему расписанию трамвай №12. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Этот маршрут соединяет ул. Московскую с ул. Ворошилова и и-за пандемии был переведен на режим работы только в час пик.
Теперь трамваи будут ходить по обычному для них расписанию:
• Начало движения - ул. Московская - в 06:02, ул. Ворошилова - в 06:04;
• Окончание - ул. Московская - в 19:04, ул. Ворошилова - в 18:27.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Транспорт Ижевска»