Со 2 июня в городке Металлургов в Ижевске отключат горячую воду

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:21:08+03:00

А также внесены некоторые изменения по отключениям

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В Ижевске со 2 июня в городке Металлургов начнутся гидравлические испытания. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, со 2 по 15 июня не будет горячей воды в домах по улицам:

- 30 лет Победы 19, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 49, 49а, 51;

- 50 лет ВЛКСМ 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

- Металлистов 24, 32, 33, 34, 37, 48, 50;

- пер.Металлургический 1, 27;

- Металлургов 3, 5;

- Нижняя 12, 12а, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

- Песочная 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 38г, 40а, 42, 44, 46;

- 5-я Подлесная 44;

- 6-я Подлесная 45;

- 7-я Подлесная 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 34а, 71, 81, 83, 85, 87, 91, 97, 100/1, 100/2, 100/3, 118;

- 8-я Подлесная 36, 40, 42, 44, 46, 48, 48а;

- 9-я Подлесная 10, 12, 14, 18, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27, 27а, 28, 29, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 44;

- 10-я Подлесная 7;

- пер.Подлесный 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

- пер. 8-ой Подлесный 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

- Студенческая 7, 9, 9б,11, 37, 39, 41, 42, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58;

- Школьная 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 27/1, 33, 35, 37, 38а, 39, 41, 43;

При этом испытания начнутся и в районе Старого аэропорта и со 2 июня на две недели отключат воду на адресам:

- 40 лет Победы 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 128, 130, 136, 138, 138а, 144, 144а;

- Авиационная 10;

- И.Закирова 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 18б, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36;

- Камбарская 17, 17б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

- Курортная 4, 6, 8, 10;

- Ленина 132, 152, 154, 156, 158, 158а, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 170, 172, 176, 178, 180;

- Молодежная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 32, 34, 34б, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а;

- Первомайская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

- Ухтомского 15, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28.

Сроки проведения испытания на улице 10 лет Октября и Холмогорова перенесли с 1 июня на вторую половину июля.

Жителей просят быть внимательными и не ходить вблизи теплотрасс и люков тепловых камер.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

ИСТОЧНИК KP.RU