День города в Ижевске 2020: в каком формате пройдет и в каких мероприятиях смогут принять участие горожане

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:11:36+03:00

Несмотря на множество ограничений, День города будут праздновать три дня

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В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса День города в Ижевске проведут в непривычном для горожан формате. «Комсомолка» расскажет, в каких мероприятиях ижевчане смогут принять участие.

Так, уже привычный формат трехдневного празднования сохранится – День двора, День района и День города.

10 июня День двора

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, ижевчанам предложено провести этот праздник на балконах, устроив пижамную вечеринку или романтический ужин, а может быть, горожане захотят устроить дискотеку или аэробику. Есть несколько сценариев проведения праздника. Чтобы принять участие, нужно подать заявку на сайте, а также там можно посмотреть программу фестиваля.

А также 10 и 11 июня пройдет акция «Ижевск на работу на велосипеде». Горожанам предлагают выложить фото на личной странице с хештегом #ИжевскНаРаботуНаВелосипеде. В итоге будет собран видеоролик.

11 июня День района

В День района могут пройти массовые субботники.

- Предлагаем предпраздничной уборкой завершить месячник по благоустройству и очистить сквер им. Титова, лесополосу вдоль улицы 10 лет Октября (от Армянской церкви до ул. Буммашевской), территорию за Дворцом пионеров, территорию лесопосадки у ТРК «Столица» и лес по ул. Ракетная. Начало субботников в 10:00. Приглашаем всех присоединиться. Важное условие - соблюдать все санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, - сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

12 июня День России и города

В День России, а по совместительству День города пройдет сразу несколько масштабных мероприятий. С 10:00 до 20:00 на Центральной площади пройдет открытая студия радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+).

Фото: Амир Закиров

- Мы сделаем радио-зарядку, приготовим праздничное блюдо, будем петь с любимыми музыкантами, читать стихи, отвечать на вопросы про родной город и страну, пересказывать друг другу городские легенды, немного ностальгировать и общаться с интересными гостями. Услышим поздравления и от известных людей страны. И все это нон-стоп в течение 10 часов, - рассказал на пресс-конференции Сергей Смирнов, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии.

Присоединиться к акции сможет любой желающий, для этого нужно записать поздравление Ижевску и прислать голосовое сообщение с 8 по 12 июня по номеру 8-912-007-08-05 (Вайбер). Самые яркие прозвучат в эфире «Открытой студии».

Также 12 июня жители Ижевска смогут услышать историю города в трамвае №1 и троллейбусе №7, к празднику транспорт украсят.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Еще горожане могут принять участие в акции «Триколор единства» - в 10:00 по улицам Ижевска поедет колонна машин цветов российского флага. К участию приглашаются владельцы автомобилей красного, синего и белого цветов. Зарегистрироваться можно на сайте 260.izh.ru (Вкладка 12 июня – Вкладка «Триколор единства»).

Также флаг России размером 9 на 27 метров, как и в прошлом году, развернется на телевышке на улице Пушкинская.

И, наконец, 12 июня в 11:00 пройдет мотопробег «Мы патриоты России!» - байкеры с флагами России проедут по центральным улицам города до парка имени Кирова.

Подробную программу праздника можно посмотреть нас сайте 260.izh.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU