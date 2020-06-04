Врачи в Глазовской больнице получили положенные выплаты после вмешательства следственного комитета Удмуртии

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:54:46+03:00

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Врачи глазовской больницы, работающие с «коронавирусными» больными, не получали положенных выплат. Сотрудники следственного управления СК России по Удмуртии разбирались в ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- 22 мая прошла встреча с сотрудниками больницы, они могли задать все интересующие вопросы по выплатам. 3 июня, в ходе рабочей встречи с заместителем руководителя следственного управления главврачом Глазовской районной больницы предоставлены документы, подтверждающие начисленные и произведенные выплаты медикам за май 2020 года, -говорится в сообщении.

Положенные выплаты получил 141 медик на общую сумму 2 508 966 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU