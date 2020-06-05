Как будут ходить автобусы до кладбищ в Ижевске 6 июня?

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:56:32+03:00

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6 июня в Родительскую субботу до кладбищ Ижевска будут ходить автобусы. Рассказываем расписание маршрутов.

Так, на Хохряковское кладбище поедет автобус №320 «9 Января–Ягул»:

07:30 – 13:30 – интервал 20 мин., 13:50, 14:10 -15:40 – интервал 30 мин. 15:40 -19:20 – интервал 20 мин., 20:00

- Автобус № 320к «9 Января–Хохряки»:

08:00 – 13:40 – автобусы отправляются по мере накопления пассажиров, интервал около 20 минут (последний рейс от ост. «9 Января» в 13:40; от Хохряков в 14:06)

Южное кладбище

- Маршрут № 41к «Центр – Южное кладбище»: 07:30 -14:00 (рейсы до Юж.кладбища) – интервал 30 мин. 14-31 - последний рейс с Южного кладбища

- Маршрут № 317к «Южная автостанция – Южное кладбище»: 07:30 - 14:30 (последний в 14:50 от Южного кладбища) – автобусы отправляются по мере накопления пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU