Два человека погибли в Удмуртии при столкновении легковушки и «КАМАЗА»
В субботу, 6 июня, около 18 часов, в Удмуртии столкнулись легковой и грузовой автомобиль. В результате ДТП погибло два человека.
Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, столкновение произошло на 14 километре автодороги «Сарапул-Камбарка». 38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался со стороны Сарапула. Первоначально он выехал на правую обочину, но затем не справился с управлением и оказался на встречной полосе. В результате произошло столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ» под управлением 32-летнего мужчины. Водитель грузовика не пострадал, водитель и 34-летний пассажир «Лады», скончались на месте.
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и внимательность на дороге.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В одном из микрорайонов Ижевска нашли труп мужчины
- Полицейские Перми сняли с поезда 20-летнего ижевчанина, который ехал в вагоне с углем
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»