Два человека погибли в Удмуртии при столкновении легковушки и «КАМАЗА»

7 Июнь 2020 2020-06-07T07:35:29+03:00

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу

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В субботу, 6 июня, около 18 часов, в Удмуртии столкнулись легковой и грузовой автомобиль. В результате ДТП погибло два человека.

Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, столкновение произошло на 14 километре автодороги «Сарапул-Камбарка». 38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался со стороны Сарапула. Первоначально он выехал на правую обочину, но затем не справился с управлением и оказался на встречной полосе. В результате произошло столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ» под управлением 32-летнего мужчины. Водитель грузовика не пострадал, водитель и 34-летний пассажир «Лады», скончались на месте.

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и внимательность на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU