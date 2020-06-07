2020-06-07T09:41:06+03:00
Происшествия

В одну из колоний Удмуртии пытались передать посылку при помощи квадрокоптера

Запрещенный груз, предназначавшийся осужденным, содержал средства связи
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: УФСИН по УдмуртииФото: УФСИН по Удмуртии
Изменить размер текста:

Необычную попытку злоумышленников доставить запрещенные предметы в исправительную колонию №5 пресекли в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

Незаконную передачу осужденным пытались осуществить «с воздуха» - при помощи квадрокоптера. Сотрудники колонии обнаружили его и изъяли после приземления на территории исправительного учреждения. К устройтсву был прикреплен сверток, внутри «посылки» оказалось три сотовых телефона, пять USB-адаптеров и шесть сим-карт.

Управлявший квадрокоптером при помощи пульта гражданин 1990 года рождения также был задержан за пределами колонии. В настоящее время проводится проверка. За нарушение правил использования воздушного пространства правонарушителю грозит штраф до 50 тыс. рублей, а за доставку в колонию запрещенных предметов - штраф до 5 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Двоих браконьеров задержали в Удмуртии с помощью беспилотника

- Уголовное дело отца, который избивал малолетнюю дочь, рассмотрят в суде Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одну из колоний Удмуртии пытались передать посылку при помощи квадрокоптера
27 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано на утро 7 июня
Два человека погибли в Удмуртии при столкновении легковушки и «КАМАЗА»
У пенсионера из Удмуртии мошенники похитили почти 190 тысяч рублей
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Полицейские Перми сняли с поезда 20-летнего ижевчанина, который ехал в вагоне с углем
Реконструкцию театра юного зрителя в Ижевске завершат в декабре 2022 года
Экс-директора Детско-юношеской школы по конному спорту в Ижевске осудили за мошенничество в особо крупном размере
В больнице Удмуртии скончалась пациентка с положительным результатом на коронавирус
Еще 32 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии на 6 июня