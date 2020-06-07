В одну из колоний Удмуртии пытались передать посылку при помощи квадрокоптера
Необычную попытку злоумышленников доставить запрещенные предметы в исправительную колонию №5 пресекли в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по региону.
Незаконную передачу осужденным пытались осуществить «с воздуха» - при помощи квадрокоптера. Сотрудники колонии обнаружили его и изъяли после приземления на территории исправительного учреждения. К устройтсву был прикреплен сверток, внутри «посылки» оказалось три сотовых телефона, пять USB-адаптеров и шесть сим-карт.
Управлявший квадрокоптером при помощи пульта гражданин 1990 года рождения также был задержан за пределами колонии. В настоящее время проводится проверка. За нарушение правил использования воздушного пространства правонарушителю грозит штраф до 50 тыс. рублей, а за доставку в колонию запрещенных предметов - штраф до 5 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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