Глава Ижевска обратил особое внимание на состояние дорог и газонов

7 Июнь 2020 2020-06-07T10:27:26+03:00

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В субботу, 6 июня, глава Ижевска Олег Бекмеметьев совершил традиционную прогулку по городу, об этом он написал на своей официальной странице «ВКонтакте».

Вместе с главой Устиновского района Владимиром Петуховым и депутатом Гордумы Ярославом Балобановым глава города посетил улицу Молодежную. В первую очередь, замечания касались нескошенной травы на муниципальных газонах – проблему пообещали исправить к следующему четвергу.

Особое внимание Олег Бекмеметьев обратил на состояние проезда вдоль школы №32 и детско-юношеской спортивной школы и дороги около Устиновского ЗАГСа:

Фото: vk.com/olegbekmemetev

- Проехать сложно, не то что пройти. Говорят, невесты здесь ломают каблуки и рвут платья. Дал задание составить смету на асфальтирование, очень постараемся в этом году найти средства на ремонт этого участка, - написал глава Ижевска.

Также на встрече обсуждалось состояние дворов Устиновского района. В этом году по региональной программе ремонта ожидают семь тротуаров. Так, дорожное покрытие на пешеходных зонах улиц Маслюкова и Курченко, требует немедленной замены.

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ИСТОЧНИК KP.RU