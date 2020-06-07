2020-06-07T10:27:26+03:00
Недвижимость

Глава Ижевска обратил особое внимание на состояние дорог и газонов

Замечания возникли в ходе субботней прогулки по Устиновскому району
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: vk.com/olegbekmemetevФото: vk.com/olegbekmemetev
Изменить размер текста:

В субботу, 6 июня, глава Ижевска Олег Бекмеметьев совершил традиционную прогулку по городу, об этом он написал на своей официальной странице «ВКонтакте».

Вместе с главой Устиновского района Владимиром Петуховым и депутатом Гордумы Ярославом Балобановым глава города посетил улицу Молодежную. В первую очередь, замечания касались нескошенной травы на муниципальных газонах – проблему пообещали исправить к следующему четвергу.

Особое внимание Олег Бекмеметьев обратил на состояние проезда вдоль школы №32 и детско-юношеской спортивной школы и дороги около Устиновского ЗАГСа:

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Фото: vk.com/olegbekmemetev

- Проехать сложно, не то что пройти. Говорят, невесты здесь ломают каблуки и рвут платья. Дал задание составить смету на асфальтирование, очень постараемся в этом году найти средства на ремонт этого участка, - написал глава Ижевска.

Также на встрече обсуждалось состояние дворов Устиновского района. В этом году по региональной программе ремонта ожидают семь тротуаров. Так, дорожное покрытие на пешеходных зонах улиц Маслюкова и Курченко, требует немедленной замены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Реконструкцию театра юного зрителя в Ижевске завершат в декабре 2022 года

- Участок дороги Ижевск-Якшур-Бодья отремонтировали

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подготовка к купальному сезону началась в Удмуртии
Глава Ижевска обратил особое внимание на состояние дорог и газонов
В одну из колоний Удмуртии пытались передать посылку при помощи квадрокоптера
27 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано на утро 7 июня
Два человека погибли в Удмуртии при столкновении легковушки и «КАМАЗА»
У пенсионера из Удмуртии мошенники похитили почти 190 тысяч рублей
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Полицейские Перми сняли с поезда 20-летнего ижевчанина, который ехал в вагоне с углем
Реконструкцию театра юного зрителя в Ижевске завершат в декабре 2022 года
Экс-директора Детско-юношеской школы по конному спорту в Ижевске осудили за мошенничество в особо крупном размере
В больнице Удмуртии скончалась пациентка с положительным результатом на коронавирус
Еще 32 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии на 6 июня