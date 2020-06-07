Подготовка к купальному сезону началась в Удмуртии

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:21:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Республика уже готовится к открытию купального сезона, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

– В 2020 году в Завьяловском районе запланировано оборудовать и открыть 10 мест для массового отдыха на водоемах. В трех муниципальных образованиях: Алнашский, Воткинский и Шарканский запланировано оборудовать и открыть до четырех мест для массового отдыха населения на водоемах, в Каракулинском районе – до трех, – сообщил начальник Поисково-спасательной службы Удмуртии Валерий Старцев на очередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 6 июня.

По данным МЧС региона, на данный момент приемка пляжей в Удмуртии уже началась. Органы местного самоуправления могут направлять заявки на проведение водолазного обследования дна мест купания и планировать оборудование пляжей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Зоопарк Удмуртии возобновляет работу с 6 июня

- Концерт и салют в честь Дня города власти Ижевска решили перенести

ИСТОЧНИК KP.RU