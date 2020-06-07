2020-06-07T11:21:50+03:00
Общество

Подготовка к купальному сезону началась в Удмуртии

Уже известно предварительное число пляжей, готовящихся к открытию
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
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Республика уже готовится к открытию купального сезона, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

– В 2020 году в Завьяловском районе запланировано оборудовать и открыть 10 мест для массового отдыха на водоемах. В трех муниципальных образованиях: Алнашский, Воткинский и Шарканский запланировано оборудовать и открыть до четырех мест для массового отдыха населения на водоемах, в Каракулинском районе – до трех, – сообщил начальник Поисково-спасательной службы Удмуртии Валерий Старцев на очередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 6 июня.

По данным МЧС региона, на данный момент приемка пляжей в Удмуртии уже началась. Органы местного самоуправления могут направлять заявки на проведение водолазного обследования дна мест купания и планировать оборудование пляжей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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