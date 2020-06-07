2020-06-07T13:07:15+03:00
Недвижимость

8 июня в Ижевске временно отключат трансляции телерадиопрограмм

Это связано с техобслуживанием оборудования
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В понедельник, 8 июня, в Ижевске планируется отключение эфира ряда радиостанций и телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба города.

С 02:00 до 11:00 будет приостановлено вещание следующих телеканалов: Первый, Россия-1, Россия-24, Культура, Карусель, Матч ТВ, НТВ, Пятый, ОТР, ТВЦ, Спас, СТС, ТВ3, Рен ТВ, ТНТ, МУЗ ТВ, МИР, Домашний, Пятница, Звезда, Вести ФМ, ГТРК Удмуртия, Матч-Страна. С 02:00 до 10:00 не будет вещаться Супер ТВ, с 04:56 до 11:00 – Радио Россия, ГТРК Удмуртия и с 05:00 до 11:00 – Маяк.

Жителей Ижевска просят не волноваться, отключения связаны с техническим обслуживанием объектов сети цифрового и аналогового вещания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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