Бывший замминистра внутренних дел Удмуртии Растем Заппаров скончался 6 июня

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:23:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 6 июня, не стало Растема Нургаяновича Заппарова, полковника внутренней службы, Заслуженного работника МВД СССР, Заслуженного работника правоохранительных органов Удмуртской Республики, почетного ветерана Удмуртской Республики, лауреата Государственной премии Удмуртской Республики Петра Великого и члена Союза писателей России. Печальное известие сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Растем Нургаянович скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

- Он оставил яркий след в истории Удмуртской Республики, будучи секретарем райкома комсомола и заведующим промышленно-транспортного отдела Ижевского горкома. Около двадцати лет работал заместителем министра внутренних дел Удмуртской Республики. Участвовал в строительстве крупных объектов, тушении лесных пожаров, в составе отряда удмуртских специалистов выезжал на ликвидацию последствий землетрясения в Армении, - говорится в сообщении.

Многолетняя работа Растема Нургаяновича Заппарова была отмечена многими наградами, в том числе, орденом Трудового Красного Знамени. Он вел большую общественную работу как заместитель председателя Совета ветеранов ОВД и ВВ по Удмуртии и написал за свою жизнь около 30 книг.

Прощание с Растемом Нургаяновичем состоится 8 июня с 11:00 до 12:00 по адресу ул. Гольянский пос. 8- к.1. Траурный митинг пройдет на Хохряковском кладбище.

Редакция «Комсомольской Правды – Ижевск» выражает глубокие соболезнования родным и близким Растема Нургаяновича.

ИСТОЧНИК KP.RU