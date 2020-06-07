2020-06-07T14:54:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем статистику по районам
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: Екатерина АрдашеваФото: Екатерина Ардашева
Изменить размер текста:

По состоянию на утро 7 июня в Удмуртии зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 6 жителей Можги, 4 жителей Ижевска, 4 жителей Завьяловского района. По 2 случая заражения в Можгинском, Алнашском, Сарапульском, Увинском, Глазове. По 1 одному случаю в Малопургинском, Красногорском районах и Сарапуле.

Из заболевших 11 детей и трое граждан старше 65 лет.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 439

Можга – 138

Алнашский район – 75

Завьяловский район - 58

Малопургинский район – 34

Балезинский район - 27

Глазов – 26

Воткинский район – 22

Можгинский район - 16

Граховский район – 15

Увинский район – 14

Глазовский район – 13

Сарапул – 12

Ярский район – 8

Воткинск – 7

Красногорский район – 7

Шарканский район – 6

Якшур-Бодьинский район – 6

Сарапульский район – 6

Игринский район – 5

Кизнерский район – 4

Камбарский район – 4

Дебёсский район – 3

Сюмсинский район – 3

Кезский район – 3

Селтинский район – 3

Юкаменский район – 2

Камбарка – 2

Каракулинский район – 2

Вавожский район – 2

Киясовский район – 1

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Бывший замминистра внутренних дел Удмуртии Растем Заппаров скончался 6 июня
8 июня в Ижевске временно отключат трансляции телерадиопрограмм
Подготовка к купальному сезону началась в Удмуртии
Глава Ижевска обратил особое внимание на состояние дорог и газонов
В одну из колоний Удмуртии пытались передать посылку при помощи квадрокоптера
27 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано на утро 7 июня
Два человека погибли в Удмуртии при столкновении легковушки и «КАМАЗА»
У пенсионера из Удмуртии мошенники похитили почти 190 тысяч рублей
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Полицейские Перми сняли с поезда 20-летнего ижевчанина, который ехал в вагоне с углем
Реконструкцию театра юного зрителя в Ижевске завершат в декабре 2022 года
Экс-директора Детско-юношеской школы по конному спорту в Ижевске осудили за мошенничество в особо крупном размере
В больнице Удмуртии скончалась пациентка с положительным результатом на коронавирус
Еще 32 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии на 6 июня