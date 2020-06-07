Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:54:13+03:00

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По состоянию на утро 7 июня в Удмуртии зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 6 жителей Можги, 4 жителей Ижевска, 4 жителей Завьяловского района. По 2 случая заражения в Можгинском, Алнашском, Сарапульском, Увинском, Глазове. По 1 одному случаю в Малопургинском, Красногорском районах и Сарапуле.

Из заболевших 11 детей и трое граждан старше 65 лет.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 439

Можга – 138

Алнашский район – 75

Завьяловский район - 58

Малопургинский район – 34

Балезинский район - 27

Глазов – 26

Воткинский район – 22

Можгинский район - 16

Граховский район – 15

Увинский район – 14

Глазовский район – 13

Сарапул – 12

Ярский район – 8

Воткинск – 7

Красногорский район – 7

Шарканский район – 6

Якшур-Бодьинский район – 6

Сарапульский район – 6

Игринский район – 5

Кизнерский район – 4

Камбарский район – 4

Дебёсский район – 3

Сюмсинский район – 3

Кезский район – 3

Селтинский район – 3

Юкаменский район – 2

Камбарка – 2

Каракулинский район – 2

Вавожский район – 2

Киясовский район – 1

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ИСТОЧНИК KP.RU