Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По состоянию на утро 7 июня в Удмуртии зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 6 жителей Можги, 4 жителей Ижевска, 4 жителей Завьяловского района. По 2 случая заражения в Можгинском, Алнашском, Сарапульском, Увинском, Глазове. По 1 одному случаю в Малопургинском, Красногорском районах и Сарапуле.
Из заболевших 11 детей и трое граждан старше 65 лет.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 439
Можга – 138
Алнашский район – 75
Завьяловский район - 58
Малопургинский район – 34
Балезинский район - 27
Глазов – 26
Воткинский район – 22
Можгинский район - 16
Граховский район – 15
Увинский район – 14
Глазовский район – 13
Сарапул – 12
Ярский район – 8
Воткинск – 7
Красногорский район – 7
Шарканский район – 6
Якшур-Бодьинский район – 6
Сарапульский район – 6
Игринский район – 5
Кизнерский район – 4
Камбарский район – 4
Дебёсский район – 3
Сюмсинский район – 3
Кезский район – 3
Селтинский район – 3
Юкаменский район – 2
Камбарка – 2
Каракулинский район – 2
Вавожский район – 2
Киясовский район – 1
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ИСТОЧНИК KP.RU
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