2020-06-10T08:23:08+03:00
Коронавирус Covid-19

20 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии 10 июня

За минувшие сутки врачи вылечили 22 пациентов
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.com/ru/Фото: pixabay.com/ru/
Изменить размер текста:

20 новых случаев COVID-19 выявлено в Удмуртии по состоянию на утро 10 июня. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей официальной странице «ВКонтакте».

- Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 5 жителей Воткинского района, 4 жителей Можги, по одному случаю заражения зарегистрировано в Глазове, Алнашском и Кезском районах. В числе заболевших 1 ребенок до 14 лет, 1 гражданин старше 65 лет, - пишет глава Удмуртии.

При этом за минувшие сутки из больницы выписалось 22 выздоровевших человека, таким образом, число поборовших опасную инфекцию жителей региона увеличилось до 481.

Всего на данный момент в Удмуртии зарегистрирован 1031 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 529 человек сейчас проходят лечение, из них 425 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 92 человека в состоянии средней тяжести и 12 в тяжелом.

За все время от коронавируса в Удмуртии скончался 21 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Глава Удмуртии рассказал, как переносил коронавирус

- Магазины, кафе, церкви: какие заведения откроются в Удмуртии в ближайшее время?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
22 лифта заменены в домах Удмуртии по программе софинансирования
10-часовой марафон на радио «Адам»: кто из известных ижевчан поздравит город в прямом эфире 12 июня
В 32 магазинах Ижевска не соблюдался масочный режим
Онлайн-Кубок Корпорации «Центр» по шахматам стартовал
Житель Ижевска напал на подростка из-за 50 рублей
Приедут ли звезды и когда будет салют: глава Ижевска ответил на вопросы жителей о Дне города
20 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии 10 июня
Преподаватель в Ижевске получал от студентов взятки оловянными солдатиками
Ремонт школы юных летчиков в Ижевске сделают к осени
Мужчина вырвал серьгу из уха пожилой женщины в Ижевске
Девять двоен и тройняшки родились в Удмуртии в апреле и мае
Глава Удмуртии рассказал, как переносил коронавирус
Магазины, кафе, церкви: какие заведения откроются в Удмуртии в ближайшее время?
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о ситуации с коронавирусом
На трассе Удмуртии от столкновения с «легковушкой» погиб мотоциклист
Новые фонари установят в отдаленных микрорайонах Ижевска и вблизи соцобъектов
Уроженец Удмуртии напал на сотрудницу СИЗО в Санкт-Петербурге
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Виновному в смерти легендарного велосипедиста в Ижевске назначили наказание
12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД появятся в Удмуртии
Глава Удмуртии: «Карантин для приезжих из других регионов будет снят с 15 июня»
Следователь по делу о надругательстве над 11-летней девочкой в Удмуртии: «Виновный сказал, что у него помутился рассудок»
Ремонт моста через реку Подборенка начался в Ижевске
Ижевчанин плюнул в лицо провизору и пожелал «смерти от коронавируса»
20-летний житель Удмуртии скончался от падения с высоты
Еще 24 жителя Удмуртии заразились коронавирусом