20 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии 10 июня

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:23:08+03:00

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20 новых случаев COVID-19 выявлено в Удмуртии по состоянию на утро 10 июня. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей официальной странице «ВКонтакте».

- Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 5 жителей Воткинского района, 4 жителей Можги, по одному случаю заражения зарегистрировано в Глазове, Алнашском и Кезском районах. В числе заболевших 1 ребенок до 14 лет, 1 гражданин старше 65 лет, - пишет глава Удмуртии.

При этом за минувшие сутки из больницы выписалось 22 выздоровевших человека, таким образом, число поборовших опасную инфекцию жителей региона увеличилось до 481.

Всего на данный момент в Удмуртии зарегистрирован 1031 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 529 человек сейчас проходят лечение, из них 425 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 92 человека в состоянии средней тяжести и 12 в тяжелом.

За все время от коронавируса в Удмуртии скончался 21 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU