В ДТП на дорогах Удмуртии за день пострадало двое юных велосипедистов

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:32:00+03:00

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Сразу два ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов произошли в Удмуртии во вторник, 9 июня. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Первый случай произошел в деревне Тортым Кезского района. На Центральной улице 35-летний водитель автомобиля «УАЗ» совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. Ребенок остался жив, но получил травмы и был госпитализирован. Сейчас происшествие расследуется.

Также в результате наезда автомобиля «Рено Логан» пострадал 7-летий ребенок, пересекавший проезжую часть на велосипеде в сопровождении матери. ДТП произошло на 11 км автомобильной дороги «Завьялово-Гольяны». За рулем авто находилась 36-летняя женщина.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии призывает всех водителей и велосипедистов быть на дороге внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU