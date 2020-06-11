23-летнего ижевчанина подозревают в убийстве жены и её знакомого

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:24:50+03:00

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В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту убийства 22-летнего молодого человека и 23-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, 23-летний подозреваемый жил с супругой в Октябрьском районе Ижевска. Они постоянно ссорились, после очередной ссоры молодой человек съехал из квартиры и жил отдельно. 10 июня около 7-8 часов утра он приехал к квартире девушки, и с помощью ее старого телефона, под именем сестры, попросил открыть дверь. Оказавшись в квартире, подозреваемый обнаружил там жену с мужчиной. Злоумышленник несколько раз ударил ножом молодых людей, которые от полученных ранений скончались, - сообщает пресс-служба.

После совершения преступления молодой человек уехал в Каракулинский район, где обратился в полицию с явкой с повинной. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия и машины подозреваемого. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Злоумышленник задержан. Следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и направления в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU