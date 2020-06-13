Граффити с благодарностью врачам появилось в Ижевске

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:06:17+03:00

Изменить размер текста: A A

12 июня, в День города и День России, в Ижевске появилось граффити с портретом медработника и подписью: «Спасибо за ваш труд!». Как сообщает пресс-служба города, таким образом молодежный центр Удмуртской Республики решил поздравить врачей с Днем России, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Ижевска.

Фото: пресс-служба Ижевска

Появилась «открытка» на стенах хозяйственного корпуса по адресу улица 40 лет Победы, 90а. Работы начались 10 июня и закончились к 12 июня, над изображением работала команда художника Дмитрия Костицына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- На набережной Ижевска установили около 100 фигурок лосей

- Российский флаг размером 27 на 9 метров появился в центре Ижевска

ИСТОЧНИК KP.RU