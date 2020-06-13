Граффити с благодарностью врачам появилось в Ижевске
12 июня, в День города и День России, в Ижевске появилось граффити с портретом медработника и подписью: «Спасибо за ваш труд!». Как сообщает пресс-служба города, таким образом молодежный центр Удмуртской Республики решил поздравить врачей с Днем России, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Ижевска.
Фото: пресс-служба Ижевска
Появилась «открытка» на стенах хозяйственного корпуса по адресу улица 40 лет Победы, 90а. Работы начались 10 июня и закончились к 12 июня, над изображением работала команда художника Дмитрия Костицына.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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