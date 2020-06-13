Финал по большому настольному хоккею состоялся в Ижевске

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:46:28+03:00

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В пятницу, 12 июня, в Ижевске состоялся финал по большому настольному хоккею «Настольник», где в упорной борьбе победу одержала команда «Столичный». Подробности сообщает пресс-служба города.

Победители финала по большому настольному хоккею Фото: Евгений Швец

На поле сразились команды-победительницы районных этапов: «Гвардейцы Металлурга» - Октябрьский район, «Столичный» - Индустриального район, «Метеор» - Устиновский район, «Ледокол» - Первомайский район, «Дубрава» - Ленинский район и Сборная Берша.

Фото: Евгений Швец

2 место заняла команда «Метеор», 3 место – «Дубрава», 4 место – «Гвардейцы Металлурга».

Фото: Евгений Швец

5 и 6 место разделили две команды – «Ледокол» и «Сборная Берша».

Фото: Евгений Швец

Игра получилась очень напряженной. С балконов домов за ней наблюдали многочисленные болельщики, подбадривая полюбившиеся команды веселыми кричалками.

Фото: Евгений Швец

Отметим, что игра специально была продумана с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации: строго учитывалась социальная дистанция, а на всех игроках были маски.

Фото: Евгений Швец

О том, как появилась уникальная игра, рассказал Денис Назаров, Член олимпийского комитета России и один из авторов «Настольника».

- Все началось со звонка Михаила Смагина: вот, есть такая идея, давай попробуем. Это было в начале мая, - вспоминает он. - Взяли в руки настольный хоккей, пришли на хоккейную коробку, поставили настольный хоккей на асфальт и начали чертить. Все расчертили, поиграли, понравилось. Так и родилась идея городского чемпионата по «Настольнику.

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ИСТОЧНИК KP.RU