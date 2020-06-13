Водолазы больше суток искали тело утонувшего жителя Удмуртии

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:52:33+03:00

Спасатели напоминают: купальный сезон еще не открыт

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В одном из водоемов Удмуртии утонул мужчина 1962-го года рождения. О трагедии сообщила спасательная служба региона в своем официальном Инстаграме.

- 11 июня спасателям Удмуртии поступила заявка от Министерства внутренних дел Удмуртии о необходимости привлечения водолазов для поиска тела утонувшего гражданина на пруду деревни Лудзи-Жикья Селтинского района, - говорится в сообщении.

Водолазы искали мужчину до наступления темноты, затем было принято решение отложить поисковые работы на утро.

12 июня в 09:10 тело погибшего подняли со дна водоема и передали родственникам.

Спасатели Удмуртии напоминают: купальный сезон в регионе еще не открыт, не стоит забывать о том, что вода - источник повышенной опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU