2020-06-13T10:52:33+03:00
Происшествия

Водолазы больше суток искали тело утонувшего жителя Удмуртии

Спасатели напоминают: купальный сезон еще не открыт
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: instagram.com/pssudm/Фото: instagram.com/pssudm/
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В одном из водоемов Удмуртии утонул мужчина 1962-го года рождения. О трагедии сообщила спасательная служба региона в своем официальном Инстаграме.

- 11 июня спасателям Удмуртии поступила заявка от Министерства внутренних дел Удмуртии о необходимости привлечения водолазов для поиска тела утонувшего гражданина на пруду деревни Лудзи-Жикья Селтинского района, - говорится в сообщении.

Водолазы искали мужчину до наступления темноты, затем было принято решение отложить поисковые работы на утро.

12 июня в 09:10 тело погибшего подняли со дна водоема и передали родственникам.

Спасатели Удмуртии напоминают: купальный сезон в регионе еще не открыт, не стоит забывать о том, что вода - источник повышенной опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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