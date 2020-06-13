2020-06-13T13:44:06+03:00
Общество

За селфи с лосем жители Ижевска могут выиграть приз

В честь праздников в городе установили более 100 арт-объектов
Анастасия ЗахароваЕкатерина АРДАШЕВА
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Фото: Екатерина АрдашеваФото: Екатерина Ардашева
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В рамках арт-проекта «Ижевские лоси» город к 12 июня украсили более 100 фигур лосей, выполненных художниками, творческими коллективами и просто талантливыми жителями Удмуртии. Фигуры изготовлены из самых разных материалов: фанеры, соломы и железа. Акция посвящена неофициальному четвероногому символу Ижевска.

Ижевчане могут не только полюбоваться на новые арт-объекты, но и получить специальный подарок от кафе «У Лося».

Чтобы принять участие в конкурсе нужно:

- Найти в городе фигуру лося и сделать с ней селфи;

- Разместить фото в Instagram или «ВКонтакте» с хештегом #ижевскиелоси с 12 по 21 июня 2020 года.

Каждый участник конкурса получит индивидуальный номер, по которому организаторы выберут победителя при помощи генератора случайных чисел. Имя счастливчика станет известно 22 июня.

Кстати, каждый участник может сделать несколько фото, главное, чтобы на снимках были разные лоси. Принимаются только фотографии, сделанные в Ижевске.

Напомним, самая первая скульптура лося появилась на въезде в город более 50 лет назад. Сейчас это одно из любимых мест ижевских молодоженов: согласно традиции сохатому нужно забросить на рога букет, чтобы брак был крепок.

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Подробности об организаторе конкурса, призах, порядке, месте и времени их получения ищите на сайте 260.izh.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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