2020-06-13T14:04:44+03:00
Происшествия

У девушки, управлявшей разбившимся в Удмуртии авто, нашли признаки опьянения

В больницу попало пять человек, включая саму автоледи
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД РФ по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД РФ по УР
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Появились подробности ДТП, произошедшего в пятницу, 12 июня, на 7 км автодороги «Кез-Пужмезь-Чепца» Кезского района. Их сообщил 1 отдел ГИБДД по Удмуртии. Напомним, автомобиль «ВАЗ-2107» опрокинулся в кювет, в результате чего пострадало пять человек.

Авария произошла не в 6:00, как сообщалось предварительно, а намного раньше – в 3:10. За рулем авто была 19-летняя девушка, имеющая стаж вождения год и два месяца. На затяжном повороте она не справилась с управлением и съехала с дороги.

В машине находились пассажиры: 30-летний мужчина, 17-летний юноша и две девушки 18 и 22 лет. И водитель, и пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

У девушки, управлявшей автомобилем, имелись признаки опьянения, однако из-за полученных травм специалисты не смогли произвести освидетельствование на месте. Сотрудники полиции составили протокол о направлении на медицинское освидетельствование, теперь по факту ДТП ведется расследование.

Кстати, за минувшую неделю автоинспекторы выявили на дорогах Удмуртии 118 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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