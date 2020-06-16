Доступность и качество: врачи Удмуртии назвали главные изменения системы здравоохранения, предусмотренные поправками в Конституцию

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:24:40+03:00

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Доступность и качество медицинской помощи для всех категорий населения являются ключевыми моментами в предлагаемых поправках в Конституцию России, голосовать по которым мы будем в период с 25 июня по 1 июля. Об этом заявила первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова, долгие годы возглавлявшая 1 РКБ.

- Это новая гарантия, которую предлагается закрепить в основном законе государства. Я поддерживаю данные поправки, поскольку даже по опыту моей работы главным врачом, еще несколько лет назад мы мечтать не могли о высокотехнологичной медицинской помощи, которая сегодня оказывается в республике, - заявила она.

Поддерживает её и главный врач Сарапульской городской больницы Михаил Галанов, отмечая, что закрепление в Основном законе приоритета доступности здравоохранения является важнейшим пунктом для простых жителей, особенно пациентов, живущих в небольших городах, селах и деревнях.

- Представьте, в наш сосудистый центр поступает больной с острым инфарктом миокарда, например, из Каракулино или Киясово. И если мы не можем оказать ему помощь, то проводим тромболизис и в течение 2 часов больной уходит в кардиоцентр в Ижевске, где ему проводится оперативное вмешательство. Это так называемая система маршрутизации, за счёт которой за последние годы удалось резко снизить смертность от острого инфаркта, - рассказал Михаил Галанов.

Сейчас остро стоит задача по строительству прочной и современной системы здравоохранения, которая бы эффективно работала и в стандартном, и в аварийном режиме.

- Это реально важно для жителя маленького посёлка, чтобы он знал, что в любой момент может получить высокотехнологичную помощь на уровне межрегионального центра, - подчеркнул главврач СГБ.

Кроме того, еще одна поправка предусматривает увеличение роли местных властей в обеспечении доступности оказания своевременных и качественных медицинских услуг.

- На органы местного самоуправления в случае принятия этих поправок ляжет обязанность по организации доступности медицинской помощи в пределах своих компетенций. Например, организации первичной медпомощи, она может быть получена в ФАПе. В случае принятия поправок у органов местного самоуправления появятся возможности принятия кадровых решений, решений вопросов по оборудованию медпунктов. Они найдут отражение и в региональных законах, - резюмировала Надежда Михайлова.

Напомним, что в Удмуртии для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию откроют 1164 постоянных и 27 временных избирательных участков. Все сотрудники комиссий, в том числе и те, которые будут обеспечивать голосование на дому, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, при входе на участки предписано мерить температуру, а все помещения – регулярно дезинфицировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU