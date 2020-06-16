2020-06-16T16:33:43+03:00
Общество

«Лисенок был без сознания, из глаза и рта текла кровь»: жительница Ижевск спасла умирающее животное

И чуть не нарвалась на штраф
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: предоставлено героем публикацииФото: предоставлено героем публикации
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В июне в Ижевске произошла милая история – местная жительница спасла умирающего лисенка. О произошедшем она рассказала журналисту «Комсомолки».

Женщина возвращалась домой с дачи и увидела на дороге лисенка, подойдя ближе она поняла, что животное еще дышит.

- Он был без сознания, из глаза и рта текла кровь — видимо мордой ударился, — вспоминает ижевчанка. — Чтобы оказать лисенку помощь, объехали несколько ветлечебниц – было уже поздно, они не работали. Наконец в одной не сразу, но согласились принять — обычно не берут диких животных. Осмотрели, сказали, что кости целы, обезболивающее дали.

Фото: предоставлено героем публикации

Фото: предоставлено героем публикации

Ижевчанка позвонила в зоопарк, но там ей сказали, что не примут лисенка. А в управлении охраны флоры и фауны посоветовали отвезти животное обратно.

- Пришлось домой везти. На второй день он у нас пищать начал — то ли лаять, то ли мяукать, — смеется женщина. — На второй день сам кушать начал, а на третий день уже бегать стал.

Ольге посоветовали передать лисенка в один из питомников — все-таки дикое животное, да и помощь ветеринара не помешает.

- Про бешенство я тоже сразу не подумала. Как увидела его такого маленького и беззащитного, материнский инстинкт сработал, схватила и в ветлечебницу помчалась. К счастью специалисты успокоили, что бешенства нет, отмечает Ольга.

Все было бы хорошо, но ижевчанке грозит штраф.

— Изъять животное из природы — это значит, они произвели его отлов, в каком бы положении оно ни было, — говорит Алексей Останин, начальник управления охраны и использования объектов животного мира Минприроды Удмуртии. - Размер штрафа зависит от того, относится животное к объектам охоты или нет. Если это лось, лисица, заяц — это охотничий ресурс, и штраф за изъятие из природы полагается до 4 000 рублей.

А также если животное погибнет, человека оштрафуют. Если это речь о лисице, то взыскивается 200 рублей за особь, а вот гибель лосенка обойдется в 80 тыс. рублей, так как лось уже считается ценным государственным имуществом.

Если хочется помочь

— Если на дороге нашли сбитое животное, перед самим изъятием гражданин должен обратиться в компетентные органы, чтобы предупредить их и согласовать это изъятие, — говорит Алексей Останин. — А лучше просто уведомить о найденном животном. Для этого можно обратиться на горячую линию Минприроды Удмуртии по телефону +7(912)019-39-89 или позвонить 112. Специалисты оценят обстановку и решат, что делать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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