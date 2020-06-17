«У нас нет бесконтактных термометров»: у детской поликлиники в Сарапуле собралась огромная очередь

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:32:45+03:00

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В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как у детской поликлиники в Сарапуле (Удмуртия) собралась огромная очередь. Комментарий главного врача по ситуации приводит газета «Красное Прикамье».

- Очередь возникла из-за необходимости получение медицинских справок для зачисления в детские сады города. Когда сотрудники детской поликлиники увидели это скопление, то оперативно решили ситуацию. На входе в поликлинику через фильтр-бокс в этот день были выделены дополнительных 4 человека. Они измеряли температуру посетителям цифровыми электронными термометрами. Термометры дезинфицировали, - цитирует главного врача Галанова Михаила издание.

Также главврач отметил, что бесконтактных термометров в больнице нет. Они были включены в закупку в марте 2020 года.

- Сразу, как только наша республика столкнулась с новой коронавирусной инфекцией. В ближайшие 5-7 дней планируется поставка 20 дистанционных термометров в наше учреждение. Длительная закупка связана также с определенной дефектурой рынка на данную позицию. Детская поликлиника будет обеспечена прибором в первую очередь, - отметил врач.

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ИСТОЧНИК KP.RU