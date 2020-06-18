Двое ижевчан снялись в популярном сериале «Чики»

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:52:51+03:00

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4 июня на телеканале more.tv* вышел новый сериал «Чики» (18+). Сюжет сериала разворачивается в южном городке, где у трассы нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги – Света, Марина и Людка. Раньше их было четверо. Самая смелая и предприимчивая – Жанна – укатила в Москву, но вернулась с идеей начать свой бизнес – открыть в городке фитнес-клуб.

Участие в съемках удалось принять и двум актерам из Ижевска: Сергею Гилеву и Камиле Сафиной.

— Это мой первый нормальный большой фильм. Вернее, фильмы у меня были и до этого, но роли в них были маленькие и незаметные. Такие, чтобы можно было привет передать друзьям, — рассказал в интервью IZHLIFE Сергей. — Режиссер этого фильма какое-то время был моим другом в «Фейсбуке» и наблюдал за мной. Кроме этого, он общался с двумя моими друзья (в их числе — Камила Сафина), которые ему меня и рекомендовали. Проб у нас как таковых не было, по сути, нас все поставили перед фактом, что мы снимаемся в этом фильме в такой-то роли.

Фото: kino-teatr.ru

Отметим, что по сценарию Сергей играет казачка Данилу, который неровно дышит к Жанне.

– В жизни я добрый человек, а в фильме злой. Но мне это не помешало, потому что даже добрые люди могут знать много о зле. Пришлось немного подстраивать речь, делать тон голоса чуть ниже, например, – говорит Сергей. – Но самое интересное происходило у меня с внешностью. Я никогда в жизни не знал, что у меня могут вырасти усы! Когда мы снимали пилот сериала, то мне их наклеили, а потом я решил попробовать отрастить сам. И вышло! Поэтому снимался уже со своими.

Фото: instagram.com/gilevgilev

По словам Сергея, работать в команде ему было комфортно.

– Я, конечно, очень боялся. Было страшно, что я не дотяну и меня не получится сделать то, что надо. Я до сих пор не знаю, как это получилось, потому что смотрю отснятый материал только сейчас, по мере выхода серий. И пока мне не стыдно, – подытожил Сергей.

Что касается Камилы Сафиной, то она сыграла в сериале банковского работника. Кстати Камила — единственная из актеров, кто снимается в сериале под своим именем.

– Попасть в «Чики» под своим именем это как номер красивый купить – никому не удалось кроме меня, — написала девушка на своей странице в «Фейсбуке».

Отметим, что сейчас отснят первый сезон, который состоит из 8 серий. Будет ли второй сезон – пока неизвестно.

Чики трейлер 2020,комедийный сериал,Россия,18+.Режиссёр: Эдуард Оганесян В ролях: Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Ирина Носова, Варвара Шмыкова, Виталий Кищенко, Антон Лапенко, Виктория Толстоганова, Михаил Тройник, Сергей Гилев, Стивен Томас Окснер Сюжет: История о четырех подругах из маленького городка, работавших на трассе, но решивших завязать с грязным прошлым и открыть собственный бизнес в рамках закона. [club20270177 Любители КИНО! присоединяйтесь:)]

СПРАВКА "КП"

Сергей Гилев родился 12 октября 1979 года в Ижевске. После школы поступил в Ижевскую сельскохозяйственную академию. Но через некоторое время сменил вуз на журфак в РГГУ, который также вскоре оставил. Резкий поворот судьбы произошел, когда поехал покорять Москву, поступив в Школу драмы Германа Сидакова. В 2012 году он успешно окончил театральное заведение, а уже в 2014 году прошел еще и столичные курсы Мишель Даннер.

Зрителям он известен по участию в рейтинговых кинопроектах «Неизвестный» (16+), «Все и сразу» (16+) и «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» (16+).

Камила Сафина также родилась Ижевске. В 2004 завершила обучение в Независимой школе Кино и ТВ «Интерньюс» (мастерская В.И. Хотиненко и В.А. Фенченко). Позже продолжила учиться во ВГИК (режиссура игрового фильма, мастерская И.Ф. Масленникова), который закончила в 2012 году. Параллельно с обучением работала на телевидении оператором, монтажером и режиссером. Свой первый короткометражный фильм Камила Сафина сняла в 2010 году. Это была учебная работа. В 2012-м вышел в свет второй короткометражный проект «Чиппендейл» (18+).

*море.тв

ИСТОЧНИК KP.RU