2020-06-19T11:14:14+03:00
Общество

Удмуртские модные бренды стали частью российского фотопроекта

Собирал образы ижевчанин Кирилл Маркес
АКСЕНОВА Ксения
Поделиться:
Фото: предоставлено Полиной ЧернинойФото: предоставлено Полиной Черниной
Изменить размер текста:

Удмуртские бренды одежды стали частью российского фотопроекта, посвященного исследованию региональной моды. Его создала фотограф из Москвы Полина Чернина.

- Моим дипломным проектом по фотографии стало исследование локальной моды в регионах, и я отправилась в путешествие. Результатом стала серия фотоисторий, где каждая глава посвящена одному городу, создана в команде со стилистами и моделями из этого города и стилизована с помощью одежды местных брендов и дизайнеров, - рассказала «Комсомолке» девушка.

Фото: предоставлено Полиной Черниной

Фото: предоставлено Полиной Черниной

В каждом городе съемки проводились на фоне главной достопримечательности, на набережной, в историческом музее и в мастерских самих брендов одежды.

Фото: предоставлено Полиной Черниной

Фото: предоставлено Полиной Черниной

В Ижевске Полине помогал Кирилл Маркес, организатор модных проектов, создатель «Базы нестандартных моделей» и проекта «ОДЕЖКА», участник проекта «Ряженые». Он стал стилистом съемки: подбирал вещи, договаривался с брендами и собирал образы.

- Полина написала мне зимой и рассказала, что делает дипломный проект-исследование о фэшн-фотографии в регионах и заодно про локальные бренды. И уже спустя пару недель мы бегали по морозу с кучей пакетов одежды от локации к локации. С Полиной работалось отлично, у нас схожие взгляды на моду, ценности и инфополе, - говорит Кирилл.

Фото: предоставлено Полиной Черниной

Фото: предоставлено Полиной Черниной

Моделью в Ижевске стала Юлия Кривошеева, которая демонстрировала одежду ижевских брендов Aveelav*, Rabbit Hole*, а также Ирины Мамаевой, Дарали Лели и аксессуары стилиста Янины Яковлевой.

- Круто - это когда люди в столице обращают внимания на локальные истории и вдохновляются ими. Полина - молодец, потому что рассказала о региональных кейсах в Москве с помощью своего проекта, стилистов и брендов из регионов! - подчеркнул Кирилл Маркес.

СПРАВКА «КП»

Школа дизайна НИУ ВШЭ - подразделение одного из ведущих российских университетов - Высшей школы экономики, входящей в список 40 лучших молодых университетов мира и ставшей лучшим российским вузом в категории «Искусство и дизайн» по версии престижного международного рейтинга QS.

*Авеелав, Рэббит Хол

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Удмуртские модные бренды стали частью российского фотопроекта
По факту пожара, в котором погибло четверо жителей Удмуртии, возбуждено уголовное дело
Одного из подозреваемых в краже телефонов в Ижевске почти на 2 млн задержали
19 июня светомузыкальный фонтан на Центральной площади в Ижевске будет работать только вечером
Статистика по коронавирусу в Удмуртии: 21 случай заражения вирусом и 58 человек выздоровели
Продуктовые магазины закрыли в Удмуртии из-за несоблюдения масочного режима
Фонтан с эффектом тумана появится в Ижевске
Четверо жителей Удмуртии погибло при пожаре
«Заработала» на бирже: жительница Удмуртии лишилась 200 тысяч рублей
Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом
Собака стала причиной смерти жителя Удмуртии
На страже языка и самобытности: работники сферы культуры Удмуртии о роли поправок в Конституцию для будущего республики
На реке Вятка утонула 17-летняя школьница из Удмуртии
На перекрестке улиц Баранова и Мужвайской в Ижевске появится светофор
За прошедший период 2020 года в Удмуртии выявлено почти 1,5 тысячи фактов нарушения тишины
Бизнес в Удмуртии может получить дополнительные налоговые льготы
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Юный ижевчанин шьет подушки-«обнимушки» для онкобольных детей
На «Ижстали» об охране труда рассказали языком плаката
Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода