Удмуртские модные бренды стали частью российского фотопроекта
Удмуртские бренды одежды стали частью российского фотопроекта, посвященного исследованию региональной моды. Его создала фотограф из Москвы Полина Чернина.
- Моим дипломным проектом по фотографии стало исследование локальной моды в регионах, и я отправилась в путешествие. Результатом стала серия фотоисторий, где каждая глава посвящена одному городу, создана в команде со стилистами и моделями из этого города и стилизована с помощью одежды местных брендов и дизайнеров, - рассказала «Комсомолке» девушка.
Фото: предоставлено Полиной Черниной
В каждом городе съемки проводились на фоне главной достопримечательности, на набережной, в историческом музее и в мастерских самих брендов одежды.
Фото: предоставлено Полиной Черниной
В Ижевске Полине помогал Кирилл Маркес, организатор модных проектов, создатель «Базы нестандартных моделей» и проекта «ОДЕЖКА», участник проекта «Ряженые». Он стал стилистом съемки: подбирал вещи, договаривался с брендами и собирал образы.
- Полина написала мне зимой и рассказала, что делает дипломный проект-исследование о фэшн-фотографии в регионах и заодно про локальные бренды. И уже спустя пару недель мы бегали по морозу с кучей пакетов одежды от локации к локации. С Полиной работалось отлично, у нас схожие взгляды на моду, ценности и инфополе, - говорит Кирилл.
Фото: предоставлено Полиной Черниной
Моделью в Ижевске стала Юлия Кривошеева, которая демонстрировала одежду ижевских брендов Aveelav*, Rabbit Hole*, а также Ирины Мамаевой, Дарали Лели и аксессуары стилиста Янины Яковлевой.
- Круто - это когда люди в столице обращают внимания на локальные истории и вдохновляются ими. Полина - молодец, потому что рассказала о региональных кейсах в Москве с помощью своего проекта, стилистов и брендов из регионов! - подчеркнул Кирилл Маркес.
СПРАВКА «КП»
Школа дизайна НИУ ВШЭ - подразделение одного из ведущих российских университетов - Высшей школы экономики, входящей в список 40 лучших молодых университетов мира и ставшей лучшим российским вузом в категории «Искусство и дизайн» по версии престижного международного рейтинга QS.
*Авеелав, Рэббит Хол
ИСТОЧНИК KP.RU
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