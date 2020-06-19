2020-06-19T18:29:54+03:00
Политика

Почти 10% населения Удмуртии напрямую коснется поправка в Конституцию о гарантии защиты прав инвалидов

Последние три года в Удмуртии выстраивается система политики по поддержке инвалидов
ИВАНОВА Алена
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В настоящее время Удмуртии проживает более 117 тыс. людей с инвалидностью, в том числе около 6 тыс. детей-инвалидов. Именно их вместе с членами семей, опекунами, общественными организациями касается предлагаемая в Конституцию России поправка, гарантирующая обеспечение государством работы социальной защиты прав инвалидов. Об этом "Комсомолке" рассказала министр социальной политики и труда республики Татьяна Чуракова.

- Очень долгий период в стране не уделялось внимания этой проблеме настолько явно. Инвалиды всегда были в тени, многим казалось, что этой категории населения не существует вообще. И то, что сегодня поддержка людей с инвалидностью записывается в виде поправок в конституцию РФ – очень важно. Это значит, что защита будет на уровне Основного закона. Это значит, что невозможно будет отказаться от этой защиты, если вдруг какой-то закон мог быть бы отменен, - заявила она.

Министр напомнила, что последние три года в Удмуртии выстраивается целая система политики по поддержке инвалидов. В Ижевске были проведены II международные парадельфийские игры, учреждены ежегодные республиканские творческие игры для данной категории, проводится другая работа.

Поддерживает министра и активный пенсионер из села Дебесы Татьяна Подкина. Прежде всего, считает она, все граждане России должны быть обеспечены равными правами и возможностями.

- Богатство нашей России – это люди, независимо от сословий, состояния здоровья или чего-то. Поправки направлены на улучшение жизненных условий наших граждан, в том числе и инвалидов, Это и медицинское обслуживание, и всевозможные льготы, и индексация пенсий, помощь семьям, - рассказала пенсионерка.

Также она отметила необходимость обеспечения комфортной доступной среды, чтобы люди с инвалидностью не чувствовали на себе бытового неравенства при посещении магазина, поликлиники, театра или другого объекта.

- Для страны все граждане одинаково важные, и все должны жить на равных комфортных условия, - подчеркнула Татьяна Подкина.

Напомним, что общероссийское голосования по поправкам в Конституцию России пройдет в период с 25 июня по 1 июля. Найти свой избирательный участок можно на сайте Центризбиркома Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Почти 10% населения Удмуртии напрямую коснется поправка в Конституцию о гарантии защиты прав инвалидов
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