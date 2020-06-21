Руководителя ДП «Ижевское» отправили под домашний арест

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:09:59+03:00

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В Ижевске задержали временного гендиректора дорожного предприятия «Ижевское» Александра Асаналиева, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, его отправили под домашний арест.

Органами предварительного следствия Александр Асаналиев обвиняется в превышении должностных полномочий при ремонте автодороги Якшур-Бодья – Красногорское, который проходил в 2019 году. Отмечается, что это повлекло причинение ущерба в размере более 5,7 млн руб. и тяжкие последствия АО «ДП «Ижевское».

В судебном заседании обвиняемый заявил, что не согласен с ходатайством следователя, считает меру пресечения в виде домашнего ареста излишне суровой, просил избрать меру пресечения в виде залога в размере 2 млн руб.

Однако суд не усмотрел оснований для избрания более мягкой меры пресечения. Александра Асаналиева отправили под домашний арест на два месяца – до 18 августа. Постановление в законную силу не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU