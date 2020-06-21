2020-06-21T10:10:57+03:00
Общество

Ижевчанку подозревают в краже почти 100 тысяч рублей с карты отца

Ей грозит до 6 лет лишения свободы
Оксана Мымрина
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Ижевчанку подозревают в краже почти 100 тысяч рублей с карты отцаИжевчанку подозревают в краже почти 100 тысяч рублей с карты отцаФото: pixabay.com
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27-летнюю жительницу Ижевска подозревают в краже почти 100 тысяч рублей с банковской карты отца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в конце апреля женщина похитила из квартиры своего отца кредитную карту. В последующем в одном из торговых центров она сняла с его счета 91 тыс. руб. и потратила их на личные нужды.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ - Кража с банковского счета. За данное преступление предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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