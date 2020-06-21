Ижевчанку подозревают в краже почти 100 тысяч рублей с карты отца
27-летнюю жительницу Ижевска подозревают в краже почти 100 тысяч рублей с банковской карты отца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Установлено, что в конце апреля женщина похитила из квартиры своего отца кредитную карту. В последующем в одном из торговых центров она сняла с его счета 91 тыс. руб. и потратила их на личные нужды.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ - Кража с банковского счета. За данное преступление предусмотрено до 6 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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