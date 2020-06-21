В Кезу начали строить очистные сооружения

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:12:48+03:00

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В поселке Кез идет строительство очистных сооружений, которые будут аккумулировать все стоки поселка. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

- Проектом предусмотрены возведение станций механической и биологической очистки, блока КПП и иловых площадок. На данный момент рабочие обустраивают подъездную дорогу и наружные инженерные сети. Уже в октябре планируется монтаж и запуск оборудования, - отметил Ярослав Семенов.

По его словам, существующая система очистки в поселке строилась еще в 70-х годах и была рассчитана на районную больницу. Современными требованиям эта система очистки сегодня уже не отвечает.

Общая мощность нового объекта составит 400 кубометров в сутки. Это позволит полностью закрыть потребность по очистке стоков в Кезу, подчеркнул председатель правительства региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU