В Кезу начали строить очистные сооружения
В поселке Кез идет строительство очистных сооружений, которые будут аккумулировать все стоки поселка. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.
- Проектом предусмотрены возведение станций механической и биологической очистки, блока КПП и иловых площадок. На данный момент рабочие обустраивают подъездную дорогу и наружные инженерные сети. Уже в октябре планируется монтаж и запуск оборудования, - отметил Ярослав Семенов.
По его словам, существующая система очистки в поселке строилась еще в 70-х годах и была рассчитана на районную больницу. Современными требованиям эта система очистки сегодня уже не отвечает.
Общая мощность нового объекта составит 400 кубометров в сутки. Это позволит полностью закрыть потребность по очистке стоков в Кезу, подчеркнул председатель правительства региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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