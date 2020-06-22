Только пять из 15 загородных лагерей Удмуртии соответствуют нормам

22 Июнь 2020 2020-06-22T06:32:25+03:00

Из 13 санаториев заключение о соответствии также получили лишь пять

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии продолжается проверка детских лагерей. Об этом сообщает республиканское Управление Роспотребнадзора.

По данным на 18 июня уведомления о планируемом открытии подали 577 летних оздоровительных учреждений. Среди них 520 учреждений с дневным пребыванием детей, 15 загородных лагерей, 29 лагерей труда и отдыха на базе школ и 13 санаториев.

421 запланированный к открытию лагерь уже получил санитарно-эпидемиологические заключения. При этом из 15 загородных лагерей только пять соответствуют всем нормам. Также нареканий не вызывает состояние пяти детских санаториев.

Напомним, в Удмуртии планировалось начать летнюю оздоровительную кампанию после 1 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Более 10 тысяч человек в Удмуртии пострадали от укусов клещей

- Больнице в Удмуртии, где образовалась очередь, пока всем измеряли температуру, подарили термометры

ИСТОЧНИК KP.RU