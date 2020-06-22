2020-06-22T06:32:25+03:00
Общество

Только пять из 15 загородных лагерей Удмуртии соответствуют нормам

Из 13 санаториев заключение о соответствии также получили лишь пять
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии продолжается проверка детских лагерей. Об этом сообщает республиканское Управление Роспотребнадзора.

По данным на 18 июня уведомления о планируемом открытии подали 577 летних оздоровительных учреждений. Среди них 520 учреждений с дневным пребыванием детей, 15 загородных лагерей, 29 лагерей труда и отдыха на базе школ и 13 санаториев.

421 запланированный к открытию лагерь уже получил санитарно-эпидемиологические заключения. При этом из 15 загородных лагерей только пять соответствуют всем нормам. Также нареканий не вызывает состояние пяти детских санаториев.

Напомним, в Удмуртии планировалось начать летнюю оздоровительную кампанию после 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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