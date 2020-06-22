Только пять из 15 загородных лагерей Удмуртии соответствуют нормам
В Удмуртии продолжается проверка детских лагерей. Об этом сообщает республиканское Управление Роспотребнадзора.
По данным на 18 июня уведомления о планируемом открытии подали 577 летних оздоровительных учреждений. Среди них 520 учреждений с дневным пребыванием детей, 15 загородных лагерей, 29 лагерей труда и отдыха на базе школ и 13 санаториев.
421 запланированный к открытию лагерь уже получил санитарно-эпидемиологические заключения. При этом из 15 загородных лагерей только пять соответствуют всем нормам. Также нареканий не вызывает состояние пяти детских санаториев.
Напомним, в Удмуртии планировалось начать летнюю оздоровительную кампанию после 1 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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