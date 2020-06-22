2020-06-22T07:11:12+03:00
Общество

Памятник железнодорожникам-ветеранам появится в Ижевске

Объект появится в сквере Титова к 1 августа
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
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Новый памятный знак установят этим летом в Ижевске. Как сообщает пресс-служба города, он будет посвящен железнодорожникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.

Инициатором установки памятника выступило руководство Горьковской железной дороги. Объект должен появиться в сквере Титова на улице Гагарина к 1 августа – Дню железнодорожника.

– Поистине трудовым подвигом жителей Удмуртии и ее столицы стала железная дорога Ижевск – Балезино, построенная в кратчайшие сроки в годы Великой Отечественной войны. В ее сооружении участвовало более 40 тысяч человек, которые выполнили более 3 млн кубометров земляных работ, вырубили трассы на протяжении 95 км, – говорится в сообщении администрации Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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