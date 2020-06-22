Житель Удмуртии пытался продать радиоактивные приборы
В Удмуртии предотвратили продажу 24 радиоизотопных извещателей дыма. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры региона.
Прокуратура города Сарапула выявила объявление о продаже данных приборов на территории города и инициировала проверку. Ее провели совместно со специалистами Волжского МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии Удмуртии. В ходе проверки было обнаружено, что приборы радиоактивны.
Оказалось, что житель пытался продать радиоизотопные извещатели дыма «РИД-1» производства СССР. В их состав входят источники альфа-излучения с изотопами плутония-239.
Опасные приборы изъяли у владельца и поместили на хранение в специализированную организацию, а против самого владельца возбудили уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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