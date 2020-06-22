2020-06-22T07:39:59+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии пытался продать радиоактивные приборы

Опасные аппараты изъяли, а на их владельца завели уголовное дело
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии предотвратили продажу 24 радиоизотопных извещателей дыма. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры региона.

Прокуратура города Сарапула выявила объявление о продаже данных приборов на территории города и инициировала проверку. Ее провели совместно со специалистами Волжского МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии Удмуртии. В ходе проверки было обнаружено, что приборы радиоактивны.

Оказалось, что житель пытался продать радиоизотопные извещатели дыма «РИД-1» производства СССР. В их состав входят источники альфа-излучения с изотопами плутония-239.

Опасные приборы изъяли у владельца и поместили на хранение в специализированную организацию, а против самого владельца возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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