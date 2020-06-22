Житель Удмуртии пытался продать радиоактивные приборы

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:39:59+03:00

Опасные аппараты изъяли, а на их владельца завели уголовное дело

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии предотвратили продажу 24 радиоизотопных извещателей дыма. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры региона.

Прокуратура города Сарапула выявила объявление о продаже данных приборов на территории города и инициировала проверку. Ее провели совместно со специалистами Волжского МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии Удмуртии. В ходе проверки было обнаружено, что приборы радиоактивны.

Оказалось, что житель пытался продать радиоизотопные извещатели дыма «РИД-1» производства СССР. В их состав входят источники альфа-излучения с изотопами плутония-239.

Опасные приборы изъяли у владельца и поместили на хранение в специализированную организацию, а против самого владельца возбудили уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Ижевчанку подозревают в краже почти 100 тысяч рублей с карты отца

- Руководителя ДП «Ижевское» отправили под домашний арест

ИСТОЧНИК KP.RU