«Защита исторической правды – будущее наших детей»: в районах Удмуртии прокомментировали поправки в Конституцию

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:53:30+03:00

Изменить размер текста: A A

24 июня в Москве и ряде других городов страны состоятся военные парады, посвященные 75-летию Великой Победы. Накануне этого события особенно важными звучат поправки в Конституцию России, гарантирующие защиту исторической правды, памяти защитников Отечества, а также признающие исторически сложившееся государственное единство страны.

Так, по словам руководителя Сюмсинской детско-юношеской спортивной школы, председателя Молодежного парламента Сюмсинского района Павла Кудрявцева, особенно эти поправки важны для подрастающего поколения.

- В нынешней сложившейся ситуации поправки про патриотизм, суверенитет, защиту исторической памяти очень важны. Думаю, что каждый россиянин должен понимать, что это наша страна, и кроме нас никто не сделает ее лучше. Очень важно, чтобы это правильно понимали наши дети, ведь в этом и заключается патриотизм. Защита исторической правды важна и потому, что ветеранов у нас уже все меньше. Уже и многие подростки, не помнят, не знают и, главное, не понимают значимость Победы. Поэтому и для наших следующих поколений это должно быть закреплено, чтобы знали, и чтобы такого никогда не повторялось. Историю для этого и должны понимать, чтобы не повторять ошибок предыдущих поколений, - заявил Павел Кудрявцева.

Поддерживает коллегу и руководитель Нылгинского дома детского творчества (Увинский район) Алексей Рылов. Он является создателем и руководитель поискового отряда «Штурман» и не понаслышке знает, как дети реагируют, когда лично знакомятся с эхом войны.

- Когда в экспедиции ребята прикасаются к останкам молодых ребят, они сами начинают понимать, что вот эти же погибшие парнишки лежат не просто так. Они погибли за Родину. Это уже совсем другой опыт, когда не на книжках, не в Интернете, а руками прикасаешься. И они понимают, что неважно, откуда этот парень – с Казахстана, Новосибирска или Удмуртии. Они же все за Родину погибали. Поэтому я полностью поддерживаю эти поправки – нам важно цепляться корнями, важно не утратить свою идентичность, важно помнить подвиг предков. Помня о прошлом, мы обеспечиваем себе уверенное будущее, - подчеркнул Алексей Рылов.

ИСТОЧНИК KP.RU