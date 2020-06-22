Проваливающийся пол и заброшенная территория: будут ли реставрировать дачу фабриканта Петрова в Ижевске?

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:05:20+03:00

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Последние несколько лет самые любопытные ижевчане зачастили на территорию дачи фабриканта Ивана Федоровича Петрова. Здание уже давно не эксплуатируется, ранее тут был пионерский лагерь «Салют». «Комсомолка» узнала , по какой причине не реставрируют дачу и планируют ли вообще.

Фото: Ульяна Колмогорова

По словам и. о. руководителя Агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии Ирины Савиной, содержанием здания должен заниматься его собственник, но на данный момент его не удалось найти.

Фото: Ульяна Колмогорова

- Именно по этой причине мы пока не можем ответить, на кого конкретно возлагать реставрацию здания и как его использовать, - отметила Ирина Савина.

Ранее «Комсомолка» рассказывала об ижевчанине, который создал видеоэкскурсию по 100-летней даче оружейника Петрова и заброшенному лагерю «Салют». Увидеть весь созданный им экскурс можно в нашем отчете.

СПРАВКА «КП»

Дача была построена в начале 20 века - предположительно, в 1913 году. Историки считают, что автором проекта особняка в стиле модерн мог быть Иван Чарушин – тот самый зодчий, что возвел в Ижевске Свято-Михайловский собор. После 1917 года здесь был санаторий для рабочих, а позже - пионерлагерь «Салют» для детей медработников.

ИСТОЧНИК KP.RU