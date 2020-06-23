Начальник отдела студенческого центра «Интеграл» в Ижевске рассказал подробности падения крана
23 июня, во вторник, утром в соцсетях появились сообщения о том, что на крыльце ДК «Интеграл» провалился автокран. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.
Подробности истории рассказал «Комсомолке» начальник отдела студенческого центра «Интеграл» Александр Белицкий.
- Момента падения я не видел, но ситуация сложилась такая - кран спускал рубероид с крыши, он стоял на крыльце, все было хорошо. При этом подрядчик был предупрежден не раз о том, что так нельзя кран ставить. Когда в очередной раз кран поднялся наверх, надавил на обе опоры, они продавили плиту на крыльце и он упал, - рассказал Александр Андреевич.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
По сообщениям пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в больницу отвезли одного человека, им оказался сам крановщик.
- У него закрытая черепно-мозговая травма и немного повреждена нога, но он уже не хромает, приехал из больницы, - отметил собеседник «Комсомолки».
Также Александр Андреевич отметил, что работы велись не первый день и подрядчику уже несколько раз делали замечания по поводу расположения крана.
- Если бы не они не превысили допустимую нагрузку, ничего бы не было, крыльцо в принципе крепкое. Сейчас, скорее всего, подрядчик будет возмещать ущерб, там либо сами будут чинить, либо будут торги, аукцион и соответственно ремонт, - заключил начальник отдела СЦ «Интеграл».
На данный момент на месте происшествия ждут второй кран, который поднимет упавший.
В Ижевске на крыльце ДК "Интеграл" провалился автокран.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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ИСТОЧНИК KP.RU
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