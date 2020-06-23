2020-06-23T16:31:50+03:00
Общество

Более 180 участников и 15 тысяч кв. м расчищенного пространства: в Ижевске завершились субботники вокруг «Башни Ижмаша»

Всего прошло 10 мероприятий по очистке главного символа города
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Национальный музей УР имени Кузебая ГердаФото: Национальный музей УР имени Кузебая Герда
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В Ижевске 20 июня состоялись последние из 10 субботников на территории Главного корпуса Ижевского оружейного завода. Об этом сообщается в группе Национального музея Удмуртии имени Кузебая Герда.

Усилиями добровольцев, а их было более 180 человек, также разобрали завалы мусора по периметру южного фасада. Присоединились к помощи не только простые граждане, но и целые предприятия, банки и заводы. Всего за это время удалось почистить от мусора и поросли более 15 тысяч кв. м.

- Каждого, кто участвовал в субботниках и помогал, мы обязательно наградим. Сейчас доделываем последние штрихи и уже скоро вручим благодарности, - рассказывает замдиректора Нацмузея Елена Оганян, которая является автором проекта. - Мы будем поддерживать этот проект, приглашать также для помощи добровольцев. Надеемся, что будем регулярно устраивать такие субботники, чтобы территория выглядела достойно.

Фото: Национальный музей УР имени Кузебая Герда

Фото: Национальный музей УР имени Кузебая Герда

Подобный совместный проект с горожанами по сохранению главного оружейного символа нашего города, по мнению Елены Оганян, очень важен. Особенно сейчас, когда идет голосование на получение Ижевском почетного звания «Город трудовой доблести». Для многих горожан присвоение Ижевску этого звания - дело принципа. Наш город и вся республика трудились на протяжении четырех лет Великой Отечественной войны, приложив к этому нечеловеческие усилия. Здесь ковали Победу оружейники, металлурги, ученые, медики, строители и простые горожане.

Как проголосовать?

Чтобы помочь любимому городу получить это достойное звание, с 25 июня по 1 июля приходите на свой избирательный участок голосовать по поправкам в Конституцию. Там вы получите дополнительный бюллетень, где сможете высказаться в поддержку Ижевска. Для этого нужен будет паспорт. Узнать, где находится ваш участок для голосования, можно на сайте Центризбиркома Удмуртии.

Кстати!

Проект регионального отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» и Национального музея Удмуртии «Башня оружейного завода» в 2020 году стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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